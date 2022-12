Vous souhaitez envoyer un e-mail à votre médecin ? Vous pouvez être facturé pour cela

WASHINGTON (AP) – La prochaine fois que vous enverrez un message à votre médecin pour lui poser des questions sur une toux agaçante ou une éruption cutanée avec démangeaisons, vous voudrez peut-être d’abord vérifier votre compte bancaire – vous pourriez recevoir une facture pour la question.

Les systèmes hospitaliers du pays imposent des frais pour certains messages que les patients envoient aux médecins, qui, selon eux, passent de plus en plus de temps à se pencher sur des requêtes en ligne, certaines si complexes qu’elles nécessitent le niveau d’expertise médicale normalement dispensé lors d’une visite au cabinet. .

Les défenseurs des patients, cependant, craignent que ces nouveaux frais ne dissuadent les gens de contacter leur médecin et qu’ils ajoutent une autre couche de complexité au processus de facturation déjà opaque du système de santé américain.

“Il s’agit d’un obstacle qui refuse l’accès et entraînera une hésitation ou une peur de communiquer et de nuire potentiellement aux patients avec des soins de qualité inférieure et des résultats à un coût beaucoup plus élevé”, a déclaré Cynthia Fisher, fondatrice de Patient Rights Advocate, une association basée au Massachusetts. à but non lucratif qui pousse à la transparence des prix des hôpitaux.

L’explosion de la télésanté au cours des trois dernières années – entraînée par l’épidémie de COVID-19 et l’assouplissement des réglementations fédérales pour les soins en ligne – a incité de nombreux médecins à adopter des télécommunications plus robustes avec leurs patients. Les consultations qui se déroulaient autrefois dans un bureau ont été converties en visites sur ordinateur ou sur téléphone intelligent. Et les systèmes de soins de santé invitaient les patients à utiliser de nouveaux portails en ligne pour envoyer une question à leurs médecins à tout moment, a déclaré le président de l’American Medical Association Jack Resneck Jr. à l’Associated Press.

“Quand les gens ont compris que c’était cool et que cela pouvait améliorer les soins, vous avez vu des hôpitaux et des groupes de pratique dire aux patients, bienvenue sur votre portail… vous pouvez poser des questions à votre médecin si vous le souhaitez”, a déclaré Resneck. “Nous nous sommes retrouvés en tant que médecins à en recevoir des dizaines et des dizaines par jour et à ne pas avoir le temps de faire ce travail.”

Les frais varient pour chaque patient et système hospitalier, les messages coûtant aussi peu que 3 $ pour les patients de Medicare à 160 $ ​​pour les non-assurés. Dans certains cas, la facture finale dépend du temps passé par le médecin à répondre.

Les systèmes de santé qui ont introduit ces nouvelles politiques, dont beaucoup ces derniers mois, disent qu’ils alertent automatiquement les patients qu’ils peuvent être facturés lorsqu’ils envoient un message à leur médecin via des portails en ligne, tels que MyChart, un système en ligne que de nombreuses organisations utilisent désormais pour planifier des rendez-vous ou libérer les résultats des tests aux patients.

Selon les nouvelles règles de facturation, les médecins sont autorisés à facturer à Medicare pour aussi peu que 5 minutes de temps passé sur un message en ligne sur une période de sept jours, selon les Centers for Medicaid et Medicare.

Les médecins doivent être payés pour le temps qu’ils passent à donner des conseils médicaux d’experts – même par messages, a déclaré Katherine Baicker, économiste de la santé à l’Université de Chicago. Mais il est également important que les systèmes hospitaliers soient transparents sur ce que les patients peuvent s’attendre à payer lorsqu’ils déploient ces nouveaux frais, a-t-elle ajouté.

“Les co-payeurs n’accomplissent rien lorsqu’ils ne sont pas clairs pour les patients à l’avance”, a déclaré Baicker.

Selon Jess Berthold, porte-parole du système, les médecins de l’Université de Californie à San Francisco Health traitent environ 900 000 fils de messagerie – 3 millions de messages au total – en un an.

L’hôpital a annoncé en novembre 2021 qu’il commencerait à facturer certains de ces messages, après avoir constaté un pic pendant la pandémie. En un an, 1,4 % des fils de discussion, soit environ 13 000, ont abouti à une facture.

Seuls certains messages déclenchent une charge. Les patients ne seront pas facturés, par exemple, pour les renouvellements d’ordonnance, la planification d’un rendez-vous, la pose d’une question de suivi sur une visite au bureau au cours des sept derniers jours ou si leur médecin leur conseille de planifier une visite en réponse.

Quels types de messages déclencheront une facture ? Envoyer à votre médecin une photo d’une nouvelle éruption cutanée, demander qu’un formulaire soit rempli ou demander un changement de médicament.

Naviguer dans le montant que vous pourriez devoir peut être plus délicat.

À l’UCSF, les patients sous Medicaid qui envoient un message à leur médecin n’auront aucun débours, et ceux sous Medicare traditionnel devront peut-être payer 3 à 6 $. Les patients sous assurance privée se verront facturer une quote-part – généralement environ 20 $ – tout comme les patients sous Medicare Advantage, les régimes d’assurance privés de Medicare.

La Cleveland Clinic dans l’Ohio, le dernier grand système hospitalier à annoncer des frais pour les messages en ligne, a déployé des directives similaires à la fin du mois dernier, avec des messages coûtant jusqu’à 50 $ pour ceux qui bénéficient d’une assurance privée. Et chez Northwestern Medicine à Chicago, qui facture 35 dollars pour certains messages, moins de 1% de ces correspondances ont abouti à une facture, a déclaré le porte-parole Christopher King.

Tous ces systèmes utilisent le portail en ligne MyChart. Epic, la société de logiciels privée qui gère MyChart, ne suit pas quels systèmes de santé facturent les messages aux patients, a déclaré la porte-parole Barb Herandez dans un e-mail. La société n’a pas répondu aux questions pour savoir si elle recevait une part des frais de ces frais.

Donner des conseils aux patients en ligne peut leur faire gagner du temps ou de l’argent à long terme, selon les systèmes hospitaliers. Si le médecin peut répondre à la question d’un patient par e-mail, le patient peut réduire les temps d’attente pour un rendez-vous et éviter de s’absenter du travail pour se rendre au cabinet du médecin.

De plus, certains patients préfèrent simplement la commodité d’obtenir une réponse rapide du médecin sur une application, a ajouté Berthold de l’UCSF.

“Si les patients peuvent avoir accès à un médecin dès que des questions ou des préoccupations surviennent, ils peuvent demander des soins plus rapidement et être traités plus rapidement”, a déclaré Berthold.

Mais Fisher soutient que cela pourrait avoir l’effet inverse, les patients réfléchissant à deux fois avant d’envoyer un message à un médecin. Au lieu de cela, certaines personnes peuvent se tourner vers des conseils gratuits et peu fiables en ligne.

“Cela devient une pente glissante, et cette pente glissante n’est pas en faveur du patient”, a-t-elle déclaré.

Amanda Seitz, Associated Press