Vous souhaitez avoir un aperçu d’Apple Intelligence ? Apple vient de publier les versions bêta publiques pour votre iPhone, iPad et Mac

Quelques heures seulement avant le lancement officiel de l’iPhone 16, de l’iPhone 16 Plus, de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max, Apple s’apprête à faciliter l’utilisation d’Apple Intelligence, du moins des fonctionnalités actuellement en version bêta, comme les outils d’écriture et la synthèse. Désolé, ceux qui souhaitent essayer Genomji ou Image Playground – il faut encore patienter.

iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 sont désormais déployés en tant que versions bêta publiques, ce qui signifie que vous n’avez plus besoin de faire partie du compte de développeur d’Apple pour obtenir ces versions bêta et essayer Apple Intelligence.

Désormais, vous aurez besoin d’un appareil éligible, comme un iPhone avec un A17 Pro, A18 ou A18 Pro, un iPad avec au moins une puce M1 ou un Mac avec une puce M1 ou plus récente. Étant donné que de nombreuses personnes vont bientôt acquérir l’iPhone 16, cela augmentera considérablement le nombre de personnes qui pourront l’essayer sur un téléphone portable.

Bien sûr, nous parlons toujours de logiciels bêta, qui sont désormais ouverts à davantage de personnes. Vous pouvez vous attendre à des ralentissements, des bugs et même des problèmes en cours de route. Vous pourrez même constater une réduction de l’autonomie de la batterie, mais cela peut en valoir la peine si vous souhaitez essayer la nouvelle interface graphique de Siri, les outils d’écriture et le nettoyage de Photos, pour n’en citer que quelques-uns.

Comment obtenir les versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

(Crédit image : Apple)

La première étape pour obtenir les versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 ou macOS Sequoia 15.1 consiste à accéder à la page d’inscription d’Apple et à vous inscrire avec votre compte Apple (anciennement identifiant Apple). De là, vous accéderez aux sections de mises à jour logicielles respectives dans les paramètres.

Sur l’iPhone ou l’iPad, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis appuyez sur Mises à jour bêta et sélectionnez iOS 18 Public Beta. Sur cet écran, vous verrez votre compte Apple. Vous pouvez ensuite rechercher la mise à jour et la télécharger pour l’installer une fois qu’elle sera disponible sur votre iPhone ou iPad.

Le processus est similaire sur Mac : ouvrez Paramètres > Général > Mise à jour logicielle, sélectionnez Mises à jour bêta, puis macOS Sequoia 15.1 Public Beta. Recherchez ensuite une mise à jour, attendez qu’elle soit téléchargée et installez-la.

Cependant, il existe une étape supplémentaire pour activer la version bêta d’Apple Intelligence et de Siri.

Comment activer la version bêta d’Apple Intelligence sur les versions bêta publiques

(Crédit photo : Shutterstock/Qubix Studio)

Une fois que votre iPhone, iPad ou Mac a redémarré après avoir installé les versions bêta publiques respectives, vous devrez vous rendre dans les paramètres et vous inscrire pour rejoindre la version bêta d’Apple Intelligence. Vous ne l’obtiendrez peut-être pas immédiatement, car il y a une liste d’attente. Cependant, pendant les versions bêta des développeurs d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, cela n’a pris que quelques minutes. Étant donné qu’il s’agit désormais d’une version bêta publique, il sera intéressant de voir s’il y a une période d’attente plus longue.

Sur l’iPhone ou l’iPad, ouvrez les Paramètres, puis sélectionnez Apple Intelligence et Siri. Ensuite, activez la fonctionnalité et attendez une notification vous indiquant que l’appareil est prêt à rejoindre la liste d’attente d’Apple Intelligence.

De même, sur Mac, vous ouvrirez Paramètres, cliquerez sur Apple Intelligence et Siri, rejoindrez la liste d’attente d’Apple Intelligence et attendrez que ce soit votre tour.

Pourquoi cette liste d’attente ? Eh bien, votre iPhone, iPad et Mac doivent télécharger des logiciels supplémentaires, ce qui semble éviter un ralentissement avec les serveurs Private Compute Cloud d’Apple, qui gèrent les requêtes Apple Intelligence qui nécessitent plus de puissance que ce que votre appareil respectif peut fournir.

Bien sûr, c’est un bon signe que les versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 soient en cours de déploiement, comme Apple l’a promis le mois prochain, en octobre 2024. Pour rappel, Apple Intelligence est d’abord lancé en anglais américain et devrait s’étendre en décembre à l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

D’autres langues, dont le chinois, l’anglais (Inde), l’anglais (Singapour), le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, l’espagnol et le vietnamien, entre autres, arriveront en 2025.

Quelles fonctionnalités d’Apple Intelligence sont disponibles dans la version bêta publique ?

(Crédit image : Apple)

Comme mentionné ci-dessus, vous ne trouverez pas encore Genmoji, Image Playground, le Siri vraiment plus intelligent ou l’intégration de ChatGPT. Il s’agit plutôt d’un petit échantillon pour l’instant, mais comme je l’ai noté dans mes tests de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Plus, et comme l’a déclaré le rédacteur en chef de TechRadar, Lance Ulanoff, dans ses tests de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max, certains sont vraiment utiles.

Writing Tools est le leader du marché, disponible partout où vous écrivez du texte sur iPhone, iPad ou Mac. Que ce soit dans une zone de texte, Messages, Notes, Mail ou Pages. Vous pouvez sélectionner un bloc de texte, puis appuyer sur Writing Tools (un clic droit sur Mac ou un appui long sur iPhone et iPad) pour voir les options disponibles. Il peut résumer un gros bloc de texte ou même des puces, rendre quelque chose plus professionnel et relire. Il n’est cependant pas conçu pour tout gérer, et vous remarquerez peut-être que certaines idées ont été ajoutées qui n’étaient pas prévues à l’origine, en particulier lors de la réécriture.

Sur l’iPhone, lorsque vous activez Siri après avoir activé Apple Intelligence, vous ne verrez pas d’orbe flottant en bas, mais les bords de votre écran seront colorés et bougeront légèrement, un peu comme si Siri faisait un câlin à votre écran. Il ne s’agit pas encore du Siri entièrement sensible aux applications et à l’écran, mais l’assistant virtuel d’Apple est plus efficace pour comprendre les nuances de la parole, comme si nous trébuchions sur des mots, et est mieux équipé pour répondre aux demandes d’assistance technique.

(Crédit photo : Future/Jacob Krol)

Je vous suggère également d’activer « Toujours afficher la demande » sous Réponses Siri dans les paramètres Apple Intelligence et Siri. C’est une animation agréable et vous pouvez voir ce que l’assistant capte. Pour les moments où vous ne souhaitez pas formuler votre demande à voix haute, vous pouvez appuyer deux fois sur le bas de votre iPhone pour écrire à Siri.

Vous pouvez activer les résumés de notifications, qui rédigent un résumé rapide pour un groupe de notifications pour chaque application. Ainsi, si vous quittez une réunion avec plus de 10 e-mails non lus, l’application les résumera en un seul bloc. Il en va de même pour Messages, Slack ou n’importe quelle autre application. J’ai trouvé cela très utile lors de mes tests sur les versions bêta pour développeurs.

(Crédit photo : Future/Jacob Krol)

Clean Up est probablement l’option que vous avez le plus envie d’essayer. C’est la réponse d’Apple à la gomme magique de Google, qui vous permet de supprimer facilement quelque chose ou quelqu’un de l’arrière-plan d’une image. Vous la trouverez dans Photos sous la forme d’une nouvelle option d’édition appelée « Clean Up ». Au premier lancement, elle devra télécharger des données pour pouvoir l’utiliser. Une fois prête, vous pouvez soit sélectionner et faire défiler ce que vous souhaitez supprimer, soit choisir dans une zone lumineuse présélectionnée.

Autre nouveauté de Photos : la possibilité de créer vos propres souvenirs et une recherche en langage naturel plus avancée. Sur l’iPhone, vous pourrez également enregistrer des appels téléphoniques et voir une transcription dans les notes après coup. Lorsque vous activez cette fonction, un message indiquant que l’appel est en cours d’enregistrement sera également diffusé sur la ligne.

Ce ne sont là que quelques-unes des nouveautés majeures actuellement disponibles dans la version bêta d’Apple Intelligence dans le cadre des nouvelles versions bêta publiques d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1. Bien entendu, vous pourriez rencontrer quelques bugs, et la grande majorité des autres fonctionnalités déjà annoncées devraient arriver plus tard cette année ou l’année prochaine.