Vous souffrez de diabète ? Perdez du poids pour réduire le risque d’infection grave

New Delhi, 8 septembre (IANS) Perdre du poids comporte plusieurs avantages et désormais, les scientifiques affirment que se débarrasser de ces kilos en trop autour de la taille pourrait également réduire le risque de cas graves de grippe et d’autres infections chez les personnes atteintes de diabète.

L’étude de Rhian Hopkins et Ethan de Villiers de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni a trouvé des preuves suggérant qu’un indice de masse corporelle (IMC) plus élevé est une cause d’infections graves.

En revanche, rien n’indique qu’une hyperglycémie légère contribue à la probabilité d’une infection grave, selon l’étude publiée dans la revue Diabetologia.

« Jusqu’à une hospitalisation sur trois chez les diabétiques est due à une infection. Les diabétiques sont deux fois plus susceptibles d’être hospitalisés pour des infections que la population générale. Ils présentent également un risque élevé de réadmission », a déclaré Hopkins

Des études antérieures ont montré qu’un IMC élevé et un mauvais contrôle de la glycémie sont associés à des infections graves.

Cependant, ces études ont été observationnelles et n’ont donc pas pu prouver que les liens étaient causaux.

L’équipe a utilisé les données de la UK Biobank pour étudier l’effet d’un IMC plus élevé et d’un mauvais contrôle de la glycémie sur l’hospitalisation pour infections bactériennes et virales.

Il a été démontré qu’un IMC élevé était associé à une hospitalisation pour infection. La probabilité d’être hospitalisé pour une infection bactérienne augmentait de 30 % pour chaque augmentation de 5 points de l’IMC.

De même, chaque augmentation de cinq points de l’IMC était associée à une augmentation de 32 % de la probabilité d’une infection virale grave.

Ces résultats suggèrent qu’un IMC élevé est l’une des causes d’infections bactériennes et virales graves. Cependant, une hyperglycémie légère ne semble pas être une cause d’infections graves.

Les infections sont une cause majeure de décès et de mauvaise santé, en particulier chez les personnes diabétiques.

Selon les chercheurs, toute personne admise à l’hôpital avec une infection grave présente également un risque élevé d’être à nouveau admise avec une autre infection.

Bien que ce message puisse être particulièrement pertinent pour les personnes atteintes de diabète, il s’applique également à un public plus large, ont-ils ajouté.

–IANS

n / A/