Vous serez surpris par ces écouteurs sans fil économiques

Il n’y a pas deux manières à ce sujet. Aussi importants que soient ces accessoires, Nokia entre dans l’espace des écouteurs sans fil bien après que presque tout le monde l’ait déjà. Pourtant, vous ne devez que sous-estimer les nouveaux écouteurs sans fil Nokia Power Earbuds Lite, la variante BH-405 que nous avons à examiner pour être précis, à vos risques et périls. Ce qu’ils ont en faveur immédiatement, entre autres, c’est le prix. Bien qu’un peu en retard à la fête, Nokia se dirige directement vers la fourchette de prix où se trouvent les volumes. Où sont les premiers acheteurs. Et là où il y a moins de regret de dépenser plus d’argent, car les utilisateurs passent à de nouveaux écouteurs beaucoup plus rapidement. Les écouteurs Nokia Power Lite sont actuellement vendus à Rs 3599, ce qui les place au cœur de la bataille.

Avec ce prix, les Nokia Power Earbuds Lite se lancent dans une bataille directe avec les OnePlus Buds (environ Rs 4990), les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 (environ Rs 3599), les nouveaux Realme Buds Air 2 (environ Rs 3299) et il vous suffit de faire une recherche rapide sur Amazon.in ou Flipkart.com pour trouver d’innombrables autres options parmi Boat, Mivi, Crossbeats, Blaupunkt aux côtés de marques assez inconnues, principalement d’origine chinoise. Le joker dans le pack, et je ne l’ai pas encore mentionné, est le brillant Jabra Elite 65t qui coûte environ 4 990 roupies maintenant – il existe depuis quelques années et a commencé au nord de 15 000 roupies à l’époque, et peut encore attirer votre attention si vous n’êtes pas catégorique à propos de quelque chose d’absolument de dernière génération. En un mot, la concurrence est rude et les écouteurs Nokia Power Lite ont du pain sur la planche.

À première vue, les ingrédients sont tous là. Un étui de chargement, deux écouteurs sans fil et la promesse d’un son sans fil depuis votre téléphone, ordinateur portable ou tablette. Dans quel cas, comment une marque différencie-t-elle vraiment ses écouteurs sans fil de ses rivaux? Tâche difficile, bien sûr. Mais nous y sommes, et il y a juste quelque chose dans les écouteurs Nokia Power Lite qui les distingue. Il est un peu difficile de mettre le doigt sur ce que c’est. C’est peut-être une combinaison de choses. Pour commencer, ce que j’ai ici est la plus claire des deux options de couleur – vous pourrez choisir entre la neige et le charbon, bien que le blanc puisse se démarquer davantage dans une mer d’étuis de charge pour écouteurs sans fil de couleur noire ou plus sombre. Revenons au design pendant une seconde. La courbe sur le couvercle de cet étui de chargement descend un peu plus bas vers l’avant. Si je puis dire, cela me rappelle la partie avant de certaines voitures Maserati – vous pouvez être un fan ou pas, c’est à vous de décider.

La bonne chose est que l’étui de chargement Nokia Power Earbuds Lite utilise le port de chargement USB-C, et il y a de fortes chances que vous ayez déjà un téléphone qui utilise également le même chargeur. Cela signifie un chargeur de moins à transporter chaque fois que vous voyagez. C’est un étui assez compact pour les écouteurs sans fil, et vous n’aurez vraiment aucun problème à les glisser dans vos poches de pantalon chino ou de jean. Les têtes elles-mêmes sont résistantes à l’imperméabilisation IPX7, ce qui signifie qu’elles peuvent sortir indemnes lorsqu’elles sont immergées jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. Vraiment, se faire prendre dans une douche pointue ne causera aucun problème pour ceux-ci. Je dois dire que les écouteurs Nokia Power Lite sont incroyablement légers à porter. Chaque bourgeon pèse moins de 50 grammes et le design est également assez soigné. C’est une construction en plastique tout au long, mais elle est bien agencée. Ces bourgeons jaillissent de vos oreilles, mais rien qui semble étrange ou qui donne une impression de poids et de volume. Trouvez les embouts de la bonne taille pour vos oreilles et vous êtes prêt à partir.

Dans chaque oreille se trouvent des pilotes audio en graphène de 6 mm. La connectivité avec votre téléphone est avec Bluetooth 5.0 et leur configuration est une tâche assez simple. Il ne semble pas y avoir d’application compagnon pour les écouteurs Nokia Power Lite, pour les appareils Android ou pour l’iPhone ou l’iPad d’Apple, ce qui signifie que les options de personnalisation sont limitées. Je me demande également comment les mises à jour du micrologiciel seront déployées pour les écouteurs Nokia Power Lite, le cas échéant, au cours de son cycle de vie opérationnel. Avant de les configurer pour la première fois, notez une bonne chose que fait Nokia: il y a des protections en plastique pour les connecteurs des écouteurs sans fil. Cela signifie qu’à l’intérieur de l’emballage de vente au détail, les têtes ne se rechargent pas tout le temps. Vous devez sortir les écouteurs Nokia Power Lite de l’étui, retirer ce petit morceau de protecteur en plastique à couches adhésives de chaque bouton, remettre ces écouteurs dans l’étui pendant quelques secondes, puis les mettre dans vos oreilles pour commencer le couplage rapide. .

Le son est, et il n’y a aucun moyen d’être diplomate à ce sujet, nettement meilleur que ce que vous auriez pu attendre d’écouteurs sans fil qui coûtent 3599 Rs. La signature sonore, d’emblée, est assez neutre et il y a une douceur dans le son que je préfère. Aucune augmentation artificielle des basses fréquences ou des voix ne semblait apparaître sur les pistes que j’ai écoutées et sur le contenu de streaming vidéo que j’ai expérimenté avec les Nokia Power Earbuds Lite. La neutralité du son signifie que les différents genres musicaux recevront la bonté qui leur est due et que ces têtes pourront s’adapter aux différentes exigences de chacun. Ceux-ci ont juste la bonne quantité de poussée pour les fréquences inférieures, et c’est une excellente nouvelle si vous écoutez beaucoup de musique de transe. Tout comme le vôtre vraiment. Ces écouteurs sans fil ne sont probablement pas pour vous, si vous recherchez quelque chose qui amplifie vraiment les basses. Les écouteurs Nokia Power Lite offrent un son sophistiqué.

Je ne sais pas s’il s’agit d’un bogue logiciel, mais j’ai remarqué qu’en associant ces écouteurs à quelques téléphones Android, leur volume Bluetooth a changé et augmenté sans aucune entrée ni invite. Cela signifiait un choc légèrement inconfortable lorsque j’ai tapé sur la lecture d’une piste audio.

Nokia affirme que les écouteurs Power Earbuds Lite durent environ 5 heures d’utilisation sur une seule charge, avec les batteries de 60 mAh dans chaque oreillette. Et le boîtier dispose en outre d’une batterie de 600 mAh qui peut recharger ces têtes 6 fois. D’après mon expérience d’écoute, ces écouteurs ont duré un peu plus de 5 heures sur une seule charge – cela pourrait aussi être dû au fait que je suis un peu trop prudent avec le volume auquel j’écoute quoi que ce soit sur les écouteurs. Une retombée physiologique des troubles de l’oreille. Cela signifie simplement que les écouteurs Nokia Power Lite sont l’un de ces écouteurs que vous pouvez charger et peut-être les faire durer des jours avec une seule charge, en fonction de votre utilisation quotidienne. Lorsque vous placez ces écouteurs dans l’étui de chargement et que vous êtes un peu perplexe quant à l’emplacement des voyants de notification de charge, regardez attentivement vers l’intérieur depuis le haut du couvercle – le plastique plus léger diffuse la lumière. C’est le même traitement pour les voyants d’état de charge du boîtier à l’avant. Bonne nouvelle, si vous les laissez charger sur la table de chevet la nuit.

Le dernier mot: aucun coin n’a été coupé dans la fabrication de ces écouteurs

Cela a pris un certain temps à Nokia, mais il vaut mieux tard que jamais. L’écosystème aux côtés des téléphones Nokia a maintenant la pièce manquante du puzzle, et ce sont les écouteurs sans fil qui sont très demandés ces jours-ci. Les écouteurs Nokia Power Lite font assez bien la tarification, ce qui devrait leur donner beaucoup plus de globes oculaires pour beaucoup moins de risques. Tout comme les téléphones Nokia, la conception et le fonctionnement des écouteurs Nokia Power Lite sont généreusement simples. Et ces bourgeons offrent un son, meilleur que ce à quoi vous vous attendez, avec une signature sonore plutôt neutre et aucune amplification artificielle du son. Il n’y a pas d’application compagnon puissante et la possibilité de modifier le son est limitée à ce que votre téléphone ou votre tablette peut offrir, mais là encore, la plupart des utilisateurs seront probablement mieux lotis avec moins de complications. Vous devez avoir les écouteurs Nokia Power Lite sur votre liste, chaque fois que vous êtes à la recherche d’écouteurs sans fil abordables.