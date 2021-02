« Vous serez détruit »: Cuomo de New York menace le législateur d’avoir critiqué la mort des maisons de retraite et envoie un assistant après un accusateur de harcèlement

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, aurait menacé de «détruire» un législateur du Queens après avoir refusé de se rétracter des critiques acerbes de la politique Covid-19 de l’État, déployant également un assistant pour «dénigrer» un accusateur de harcèlement sexuel.

Le député Ron Kim (D-Queens) a déclaré mercredi à CNN que le gouverneur l’avait appelé la semaine dernière pour exiger qu’il publie une déclaration à l’appui de son administration, immédiatement après avoir signalé que l’équipe de Cuomo avait dissimulé les données de sa maison de soins victoire politique du président de l’époque, Donald Trump.

« Au début, il y avait un silence au téléphone, » Dit Kim. «Ensuite, le gouverneur dit: ‘M. Kim, êtes-vous un homme honorable? »

Je peux dire au monde entier à quel point vous êtes une mauvaise personne et vous aurez fini … Vous serez détruit.

Une exclusivité du New York Post publiée le même jour a montré que la principale assistante de Cuomo, Melissa DeRosa, avait reconnu la dissimulation lors d’une réunion du Parti démocrate. Kim a été citée dans l’histoire, racontant au Post qu’il était apparu DeRosa « A admis qu’ils essayaient d’éviter d’avoir des preuves incriminantes qui pourraient mettre l’administration ou le [Health Department] en plus avec le ministère de la Justice.

Alors que Cuomo a depuis insisté sur le fait que Kim était « Mal cité » dans l’histoire du Post – même en alléguant que l’assemblé lui en a personnellement dit autant – Kim a jeté de l’eau froide sur cette affirmation, en disant au point de vente «Il n’y a pas eu de citation erronée.»

Au moment de la dissimulation en août dernier, DeRosa a déclaré que l’administration avait cessé de partager les données des maisons de soins infirmiers avec les législateurs, craignant que le ministère de la Justice de Trump enquête sur la gestion de la pandémie par Cuomo – à savoir son ordonnance de mars forçant les maisons de retraite à accepter les patients positifs à Covid malgré le risque qu’ils courent. posé aux résidents âgés des établissements.

Peu de temps après que Kim a présenté les détails de l’appel de Cuomo jeudi dernier, Lindsay Boylan – un ancien conseiller du gouverneur qui l’a accusé en décembre de la harceler sexuellement pour « années » – a diffusé une autre accusation contre l’administration.

«Quand j’ai accusé [Governor Cuomo] de harcèlement sexuel qu’il avait [Rich Azzopardi] appelle et dis-moi, « Dit Boylan, faisant référence à un conseiller principal de Cuomo.

Il a demandé aux loyalistes d’essayer de m’intimider, moi et quiconque a déjà travaillé ou travaille pour moi. Il y a un mode avec Cuomo et c’est la peur. J’ai fini d’avoir peur. On dirait que d’autres le sont aussi.

Quand j’ai accusé @NYGovCuomo de harcèlement sexuel qu’il avait @RichAzzopardi Appelle autour et mauvaise bouche moi. Il a demandé aux loyalistes d’essayer de m’intimider, moi et quiconque a déjà travaillé ou travaille pour moi. Il y a un mode avec Cuomo et c’est la peur. J’ai fini d’avoir peur. On dirait que d’autres le sont aussi. https://t.co/gh3b5PJlh1 – Lindsey Boylan (@LindseyBoylan) 17 février 2021

Boylan a cité un tweet de la journaliste du Post, Bernadette Hogan, notant que Cuomo avait reconnu son appel à l’assemblée du Queens, suggérant qu’elle, comme Kim, avait été ciblée par des tactiques d’intimidation.

Un nombre croissant de New-Yorkais ont demandé la démission de Cuomo depuis la révélation de la semaine dernière sur les données dissimulées dans les maisons de retraite, ce qui a également incité au moins 14 législateurs démocrates à se joindre aux républicains pour exiger que le gouverneur soit dépouillé de ses pouvoirs de pandémie d’urgence.

Malgré les nombreuses dénonciations bipartisanes animées de Cuomo de la part des politiciens de l’État, il semble que peu de ceux qui se présentent actuellement à la mairie de New York se soient sentis inspirés pour peser sur le scandale des maisons de retraite. Mardi, le Post a demandé au contrôleur de la ville Scott Stringer, au président de l’arrondissement de Brooklyn Eric Adams, à l’ancienne présidente du Comité d’examen des plaintes civiles Maya Wiley, au candidat démocrate à la présidentielle raté Andrew Yang et à l’ancien banquier d’investissement Ray McGuire – tous les espoirs du maire de New York – de commenter la dissimulation de Cuomo. seulement pour recevoir le silence radio.

Les porte-parole de l’ancienne commissaire à l’assainissement Kathryn Garcia et du secrétaire américain au logement et au développement urbain, Shaun Donovan, ont tous deux appelé à une enquête, tandis que le candidat républicain Curtis Sliwa était beaucoup plus ouvert avec son dédain.

«Vous ne pouvez pas être maire de New York et avoir peur de Cuomo» Dit Sliwa.

Ils savent qu’il est sur les cordes … Montrez un peu de chutzpah!

Cuomo a refusé de s’excuser auprès des familles de ceux qui ont péri dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée, blâmant vaguement « politique » pour la réponse bâclée du gouvernement à la pandémie tout en appelant les allégations contre lui « théories du complot. » Le gouverneur a également fait valoir qu’un «Deuxième vague» de l’épidémie de New York et de son initiative de vaccin a consommé toutes les ressources du département de la santé et a empêché un partage rapide des données – malgré la prétendue dissimulation en août, alors que le premier vaccin de l’État n’était disponible que fin décembre.

Plus de 15 000 décès confirmés et présumés ont été recensés dans les établissements de soins de longue durée de New York au milieu de la pandémie, la plupart étant des résidents de maisons de retraite. L’État a signalé plus de 1,5 million d’infections et quelque 46 000 décès depuis le début de l’épidémie l’année dernière, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins.

