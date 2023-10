Vous savez que vous êtes en Allemagne, n’est-ce pas ? Des maisons juives auraient été marquées de l’étoile de David à Berlin – Twitchy

L’un des tristes résultats de la guerre déclarée par Israël au Hamas – après que les terroristes du Hamas ont brutalement tué plus de 1 000 personnes âgées, femmes et enfants israéliens – est qu’elle a révélé que l’antisémitisme est bien vivant dans le monde. En parcourant Twitter/X, vous ne pouvez tout simplement pas le manquer. Et c’est nauséabond.

Mais l’Allemagne ? Vous devez vraiment faire mieux, compte tenu de votre… euh, histoire.

Le dernier en date en date de Berlin est un rapport selon lequel les maisons juives sont marquées d’une étoile de David par les partisans de Hams. Personne n’a encore été identifié, il est donc difficile de dire si ce vandalisme est commis par des Allemands locaux ou par des immigrés qui ont apporté avec eux leur haine des Juifs dans le pays.

Plusieurs rapports font état de maisons et de magasins juifs marqués d’une étoile de David à Berlin. L’histoire se répète. pic.twitter.com/NLpZE6adHV – AG (@AGHamilton29) 15 octobre 2023

Beaucoup de gens ont prétendu que c’était faux, mais voici le problème. Ce n’est pas le seul récit faisant état de cette dégradation raciste. Outre AG, la journaliste Emily Schrader a également montré des images similaires.

Les partisans du terrorisme à Berlin MARQUENT les bâtiments où vivent des Juifs dans le cadre d’une campagne d’intimidation antisémite. pic.twitter.com/OmSnkbcdNz — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) 14 octobre 2023

Et un autre journaliste a confirmé les images et indiqué que la police était impliquée.

Allemagne. 2023.

Vous avez juré « Plus jamais ça », et pourtant les maisons des Juifs sont marquées.

J’ai parlé à la personne qui a pris la photo hier à Berlin. c’est authentique et la police est impliquée. Il existe également d’autres incidents similaires. pic.twitter.com/sAgeFcsvMR – Elad Simchayoff (@Elad_Si) 14 octobre 2023

Recommandé

Ces tweets ne constituent certes pas une vérification, mais ils laissent définitivement penser qu’il pourrait y avoir un incendie à l’endroit où cette fumée particulière a été repérée.

Quoi qu’il en soit, les visuels présentés ici ne reflètent pas bien l’Allemagne.

Je pensais que nous avions parlé de cette Allemagne. – Peu importe cher (@WhateverDearest) 15 octobre 2023

Ça rime définitivement https://t.co/UGVy4C5wju – Fusilli Spock (@awstar11) 15 octobre 2023

L’expression « l’histoire se répète » me vient à l’esprit 🤢🤮 https://t.co/IjBCQTuAGz – MarybethinFlorida 🇺🇸🐊Nous sommes le sud-ouest de la Floride (@marybeth5025) 15 octobre 2023

Même chose à peine 80 ans plus tard à Berlin, Gr. pic.twitter.com/mUFuNmSNUu -AnimalFarm1945 (@Farm1945A) 14 octobre 2023

Au moins, l’Allemagne devrait prendre les devants et déclarer publiquement ce qui se passe réellement ici. Pourquoi ne le sont-ils pas ?

Je pensais sincèrement que les craintes d’antisémitisme dans le monde occidental en 2023 étaient exagérées. J’ai réalisé qu’une grande partie du monde me déteste, moi et mes enfants. Cela a toujours été ainsi et cela sera probablement toujours le cas. Comme c’est complètement déprimant. -Sandi Ⓥ (@DemSandiL) 15 octobre 2023

C’est vraiment ce qui est triste. Et c’est d’une évidence flagrante. Un utilisateur de Twitter a posé une très bonne question sur la réponse d’Israël, comparée à, disons, une autre nation qui a été illégalement attaquée :

Je ne me souviens pas que quelqu’un ait demandé à l’Ukraine de ne pas riposter. Le niveau d’antisémitisme est stupéfiant. – Kaya (@sisterinferior) 14 octobre 2023

La différence de réaction entre la réaction d’Israël face au massacre de ses citoyens et celle de l’Ukraine qui fait de même n’en dit pas seulement long, elle les crie.

Mais pour en revenir aux panneaux de porte à Berlin, Twitter a également utilisé cela comme un rappel sobre aux citoyens américains.

Une autre raison pour laquelle le 2e amendement est vital. – tommyboy89 🇺🇸🇮🇱 (@Tommyboy89T) 15 octobre 2023

Et le monde se demande pourquoi nous tenons si cher au 2A. https://t.co/VRooWcqRqU – NorCal (@NorCalispurple) 15 octobre 2023

Hier soir, le président américain sénile et absent s’est lancé dans une diatribe sur les raisons pour lesquelles les gens ont besoin d' »armes pouvant contenir 100 balles » (ce n’est même pas une chose, mais pardonnez à Biden son cerveau embrouillé. La réponse, comme Twitter l’a dit au président Sippy Cup, est la suivante C’est pourquoi les gens veulent et ont besoin de notre droit de porter les armes. Et nous ne pouvons pas (et ne voulons pas) leur en vouloir.

J’ai aimé l’idée que d’autres Allemands devraient volontairement afficher des étoiles de David sur leurs maisons. Couvrez simplement chaque maison avec eux. https://t.co/cccxX1v2Ds –John Covil (@ncsupimaster) 15 octobre 2023

אני יהודי : … Ani Jehudi… ‘Je suis juif.’

Faites en sorte que cela se réalise, peuple allemand.

* * *

Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAUVER L’AMÉRIQUE pour bénéficier de 40% de réduction sur votre abonnement VIP !