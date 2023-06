Vous rêvez de vivre sur une île isolée ? L’Irlande pourrait être la réponse

Si vous avez toujours rêvé de tout laisser derrière vous et de vivre sur une île isolée, c’est peut-être votre chance. L’Irlande vous accordera une subvention pouvant aller jusqu’à 84 000 euros (92 297 $) si vous vous installez sur l’une des îles côtières du pays.

Mais il y a des conditions attachées à l’accord, ainsi que quelques facteurs qui peuvent dissuader les gens de faire le pas. Les îles en question sont quotidiennement coupées du continent par la marée, et ne lui sont pas reliées par des ponts ou des chaussées, selon les Irlandais. gouvernement.

Environ 300 000 visiteurs viennent chaque année sur ces îles, a noté le gouvernement dans son aperçu de la politique – mais presque personne n’y habite. Certaines îles ne comptent que deux habitants à l’année, tandis que la plus grande en compte plus de 700. Au total, environ 3 000 personnes vivent sur une trentaine d’îles.

La baisse des niveaux de population – en particulier le manque de jeunes – est une préoccupation majeure, selon les détails du plan publiés plus tôt ce mois-ci. Mais ses objectifs vont au-delà de l’augmentation des niveaux de population.

« » Our Living Islands « contient 80 actions conçues pour soutenir et responsabiliser nos communautés insulaires et les personnes qui y vivent », a déclaré Heather Humphreys, ministre irlandaise du développement rural et communautaire.

« Il s’agit d’améliorer le logement, d’améliorer l’accès aux services essentiels de santé et d’éducation, de fournir une large bande à haut débit et de développer davantage nos équipements de plein air, ce qui à son tour augmentera le tourisme et soutiendra les communautés insulaires durables. »

L’amélioration des infrastructures et l’augmentation des opportunités d’emploi, y compris l’option de travail à distance, font également partie du plan décennal, a-t-elle ajouté.