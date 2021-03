Le cargo Ever Green qui a bloqué le canal de Suez en Égypte ces derniers jours est peut-être à nouveau en mouvement et le monde pourrait bientôt reprendre son service normal, mais le plaisir et les jeux ne sont pas encore terminés. Il existe maintenant une application vraiment intéressante qui vous permet de vous amuser avec le vaisseau massif, et vous pouvez le bloquer où vous le souhaitez. Partout dans le monde. Tout ce que vous avez à faire est de faire glisser la carte, et vous pourriez avoir l’Ever Green de 400 mètres de long coincé dans la rivière Yamuna près de New Delhi, le Gange près d’Allahabad maintenant connu sous le nom de Prayagraj ou la Tamise à Londres. Après avoir passé quelques jours coincé sur le côté dans le canal de Suez, entravant gravement les routes maritimes mondiales, considérant qu’il s’agit en effet du canal d’expédition le plus fréquenté au monde, le 20 000 porte-conteneurs Ever Green est de nouveau en route.

L’application Web (vous pouvez la trouver ici) a été créée par Garrett Dash Nelson, qui se qualifie lui-même de conservateur de cartes dans sa bio Twitter – vous pouvez le trouver sur @en_dash. Il utilise la plate-forme Glitch pour cette application Web et bien qu’il y ait un débat sur le temps qu’il lui a fallu pour créer l’application, une chose est claire. Cela n’a pas pris beaucoup de temps. «Nous célébrons le découplage d’Ever Given avec l’application super-populaire Ever Given Ever Ywhere de @ en_dash – une carte magique qui vous permet de placer le navire n’importe où dans le monde: https://evergiven-everywhere.glitch.me Il a créé le première version en seulement 10 minutes sur Glitch !, »déclare Glitch dans un tweet. En réponse, Nelson dit: «Très bien, ça fait 15 minutes. Mais certainement moins de 30 depuis que je l’ai fait entre les pauses café du matin. @glitch est une plate-forme incroyable que j’avais hâte d’essayer – je ne m’attendais pas à ce que ma première expérience devienne folle comme ça! » Cela peut ne pas sembler grand-chose au début, mais ce petit jeu peut être assez addictif.