En 1977, le photojournaliste Arthur Grace arrive à l’aéroport Tempelhof de Berlin pour documenter « la vie derrière le rideau de fer » pour Time et Newsweek. Prises sur 12 ans, les images en noir et blanc recueillies dans COMMUNISME(S) : UN ALBUM DE GUERRE FROIDE (Damiani, 60 $) reflètent exactement cela: la vie quotidienne de citoyens jeunes et vieux, riches et pauvres, fiers et impuissants, sur fond de décors littéralement sans couleur de la Pologne, de l’Union soviétique, de la Roumanie, de l’Allemagne de l’Est et de la Yougoslavie.

L’un des rares caméramans occidentaux autorisés à accéder à ces pays à cette époque, Grace a dû affronter la réalité que l’objectif allait dans les deux sens : était occupé à m’observer. Atteignant sous le vernis des «villages Potemkine» officiellement sanctionnés, Grace a capturé un éventail de réponses psychologiques au pacte marxiste-léniniste – résumées dans une introduction par l’ancien chef du bureau de l’Europe de l’Est du Time, Richard Hornik, ainsi: «Nous fournirons des emplois, nourriture, logement, éducation, soins médicaux et un minimum de divertissement. Vous garderez le silence.

Dans ces images, presque toutes inédites – de mariages et d’affiches de dictateurs déchus, de fidèles à Moscou et de candidats à un concours de beauté à Varsovie, de garçons jouant au ping-pong sur une place publique à Berlin-Est et de tant d’adolescents faisant des choses régulières d’adolescent – nous voyons des rappels de “ce à quoi ressemblait alors l’autocratie”, écrit Grace, “et pourrait ressembler à nouveau”.