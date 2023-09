« Vous rendez tout cela magique »

Alia Bhatt partage un message romantique pour son « meilleur ami » Ranbir Kapoor le jour de son anniversaire et écrit une note pleine d’esprit.

Ranbir Kapoor, qui attend la sortie de son prochain film Animal, fête aujourd’hui (28 septembre) son 41e anniversaire. L’épouse et actrice de l’acteur, Alia Bhatt, a partagé un message d’anniversaire à la fois romantique et plein d’esprit pour lui sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Alia Bhatt a partagé sur son Instagram un carrousel de photos et a écrit une douce note pour souhaiter à Ranbir Kapoor son anniversaire. Sur l’une des photos, on peut voir Alia embrasser Ranbir, sur une autre, on peut les voir profiter d’un match ensemble. L’actrice a également publié des photos de mariage inédites de Ranbir Kapoor.





L’actrice a également écrit une note pleine d’esprit mais romantique pour son mari Ranbir Kapoor qui disait : « Mon amour. mon meilleur ami… mon endroit le plus heureux pendant que tu lis cette légende de ton compte secret assis

juste à côté de moi… eeg tout ce que je voudrais dire, c’est. joyeux anniversaire bébé… tu rends TOUT magique.

Les internautes ont également souhaité son anniversaire à Ranbir Kapoor et ont également demandé à Alia Bhatt de le convaincre d’avoir un compte Instagram. L’un des commentaires disait : « S’il vous plaît, convainquez-le d’ouvrir un compte Instagram. » Un autre a écrit : « il a un compte secret ? Un autre a commenté : « Un si beau couple. »

La mère de Ranbir Kapoor, Neetu Kapoor, a également partagé quelques photos des célébrations de l’anniversaire de l’acteur. L’actrice a également écrit un doux souhait qui disait: « Joyeux anniversaire, sois reconnaissante pour cet être humain spécial. »

Alors qu’Alia Bhatt profite actuellement du succès de son récent film Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Ranbir Kapoor attend la sortie de son prochain film Animal. Les créateurs ont récemment publié le teaser du film et ont impressionné les fans. Dirigé par Sandeep Reddy Vanga, le film met également en vedette Anil Kapoor, Rashmika Mandanna et Bobby Deol ainsi que d’autres dans des rôles clés. Le film présente Ranbir Kapoor dans un avatar inédit et devrait sortir en salles le 1er décembre.

