Vous rencontrez des pensées suicidaires, de la dépression, de l’anxiété au milieu de Covid-19? Les experts veulent que vous cherchiez de l’aide maintenant

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur la vie humaine de multiples façons. Outre la gravité physique de l’infection elle-même, les patients et les membres de leur famille portent un lourd bagage psychologique qui, à son tour, conduit à des tendances suicidaires. Si la situation est alarmante, elle n’est pas nouvelle. L’année dernière, la première vague de la pandémie a également vu un nombre important de cas de suicides liés à la covid. Les experts, cependant, estiment que le suicide est un acte qui peut être évité grâce à une aide rapide et à des interventions en santé mentale.

Le Dr Rajani P, directeur adjoint, Santé mentale, Département de la santé et du bien-être familial, Gouvernement du Karnataka, déclare que les gens devraient se concentrer sur les 99% des cas guéris plutôt que sur le taux de mortalité de 1% des covidus infectés. «C’est une période difficile pour tout le monde. Mais l’esprit humain aura toujours des ressources pour surmonter les difficultés. Nous avons tous surmonté plusieurs difficultés dans la vie. Sans la pandémie, nous parlerions probablement à un confident ou à un ami et nous soulagerions du fardeau psychologique. Nous devrions le faire même maintenant. Nous ne pourrons peut-être pas les rencontrer physiquement, mais même des appels réguliers nous aideront. »

Dans la plupart des cas, les personnes infectées ont peur de transmettre l’infection aux membres de leur famille. Ils paniquent s’il y a des enfants ou des aînés à la maison. Tel était le cas de Soma Naik, 70 ans, de Belanahalli, district de Chikkamagalur au Karnataka. Il était un Tahsildar à la retraite et avait été testé positif. Toute sa famille a été testée positive et a été isolée chez elle. Incapable de supporter la pression et se reprochant d’être la source de l’infection dont tout le monde à la maison devait souffrir, il s’est suicidé dans sa ferme. S’il avait discuté de ses sentiments et de ses émotions avec un ami ou même avec d’autres membres de la famille, le Dr Rajani P observe que Naik aurait pu être sauvé.

La montée en flèche quotidienne du nombre provoque la panique parmi les gens. Ceci est d’autant plus préjudiciable qu’un esprit craintif entraîne une constitution et une immunité plus faibles. Par conséquent, la meilleure façon de faire face à la pandémie est d’être courageux et d’éviter de rester seul à moins de s’isoler soi-même. Même en isolement, il est conseillé aux gens de rester en contact avec leurs amis et leur famille. Les appels vidéo, les chats, les messages et de nombreux autres moyens sont désormais disponibles pour faciliter la connexion avec les autres.

Même simplement évacuer la pression intérieure fait une grande différence pour beaucoup, souligne l’expert. Elle a également conseillé à tous d’être conscients et conscients des autres dans leur environnement et d’observer leur comportement pour noter les changements en cas de problème. Une personne pétillante et bavarde qui reste maman, par exemple, ou une personne attentive qui ne fait pas attention à quoi que ce soit autour de vous ou qui boude simplement et qui reste seule peut être des signes de stress psychologique chez quelqu’un. Ces personnes devraient demander de l’aide ou être référées pour voir un expert par la famille la plus proche.

