Vous reconnaissez le professeur de théâtre de Coronation Street, Nigel ? Tu l’as déjà vu sur un feuilleton rival

KEN Barlow a ravivé de vieilles romances avec deux femmes dans le cadre d’un scénario de club de théâtre.

Coronation Street a jeté l’instructeur Nigel Kipling dans le mélange – et certains fans d’un feuilleton rival l’ont peut-être déjà reconnu.

Il est apparu pour la première fois dans Weatherfield en 2018[/caption]

Mais l’acteur Richard Elis est également apparu dans une émission rivale[/caption]

Le scénario implique Ken (interprété par William Roache) ainsi que les autres résidents de Weatherfield, Mary, Brian et Wendy.

Mais alors que les fans n’ont pas été entièrement convaincus et attendent de voir à qui appartient vraiment le cœur de Ken, un personnage en particulier s’est démarqué de la petite foule.

L’instructeur de théâtre Nigel Kipling a secoué les pavés en 2018 lorsque Mary Taylor l’a recruté, ainsi que son groupe d’acteurs, pour faire passer son fils Jude comme biologiste marin.

Il faisait également partie du scénario d’éclaircissement de la peau d’Asha Alahan lorsqu’il était professeur d’art dramatique à Weatherfield High.

Et après quatre ans dans la rue, il est clair que l’acteur Richard Elis pourrait être là pour rester.

Ce ne serait pas son premier rodéo au pays du savon, car il est devenu célèbre dans un autre programme bien-aimé de la boîte britannique.

La carrière de l’acteur gallois a été considérablement stimulée par une apparition dans l’émission rivale de la BBC EastEnders.

Richard était alors connu sous le nom de Huw Edwards de 1996 à 1999, un squatter effronté qui était l’un des ennemis de Ian Beale.

Il a décroché le rôle alors qu’il était encore à l’école d’art dramatique du Welsh College of Music and Drama et a d’abord été engagé pour trois épisodes.

Le fidèle incarné par Adam Woodyatt a tenté de le faire expulser à plusieurs reprises, portant les tensions à un niveau record.

Mais après trois ans à Albert Square, une radio pirate et le béguin pour Ruth Fowler, Huw quitte Walford aux côtés de Carrie Swann.

En 2010, Richard a expliqué qu’il avait décidé de quitter l’émission basée à Londres par peur d’être catalogué.

“Mon agent de l’époque m’a dit que si tu es dans un feuilleton pendant trois ans, il faut trois ans pour que les téléspectateurs t’oublient, alors que si tu es dans un feuilleton pendant cinq ans, il faut encore 10 ans avant qu’ils ne t’oublient” , il a dit.

“J’ai juste senti qu’il était temps de partir. C’était génial d’être dessus, mais ce n’était qu’un travail pour moi.

Richard a continué à apparaître dans de nombreuses autres émissions populaires comme Doctors et Bittersweet Symphony avant d’atterrir à Weatherfield.

Coronation Street est diffusé sur ITV.

L’acteur a passé trois ans dans EastEnders[/caption]

