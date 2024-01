Vous recherchez une alimentation saine ? Ajoutez de la purée de pommes de terre, des pâtes et de la pizza à la liste.

Vous avez déjà entendu dire que les fruits, les légumes, les noix et les haricots sont bons pour la santé. Mais apparemment, vous pouvez également ajouter du pain, des pâtes et de la purée de pommes de terre, ainsi que des produits de boulangerie et même des pizzas, à cette liste.

Ainsi dit une nouvelle étude médicale menée par des chercheurs de l’Université Tufts et qui doit être publiée cette semaine dans l’American Journal of Clinical Nutrition. L’étude s’appuie sur une analyse de 48 000 femmes sur 32 ans.

Selon les chercheurs, ceux dont le régime alimentaire comprenait beaucoup de protéines végétales avaient 46 % plus de chances de rester en bonne santé au cours de leurs dernières années que ceux qui n’en consommaient pas. Cela signifiait qu’ils étaient plus susceptibles d’éviter des maladies telles que les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, ainsi que le déclin de leur santé cognitive et mentale.

Il n’en va pas de même pour ceux qui consomment beaucoup de protéines d’origine animale, comme la viande, le poisson et le fromage.

Les principales sources de protéines végétales citées dans l’étude comprenaient le pain, les légumes, les fruits, la purée de pommes de terre, les noix, les haricots, le beurre de cacahuète, les pâtes et même les pizzas, les céréales et les produits de boulangerie.

“La consommation de protéines à la quarantaine était liée à la promotion d’une bonne santé chez les personnes âgées”, a déclaré Andres Ardisson Korat, auteur principal de l’étude et chercheur au Centre de recherche en nutrition humaine Jean Mayer USDA sur le vieillissement, dans un communiqué. « Nous avons également constaté que la source de protéines est importante. Obtenir la majorité de vos protéines à partir de sources végétales à la quarantaine, ainsi qu’une petite quantité de protéines animales, semble être propice à une bonne santé et à une bonne survie jusqu’à un âge avancé.

Mais… des pizzas ? Des pâtisseries ? Joint par téléphone, Ardisson Korat a déclaré que les résultats ne devaient pas être mal interprétés. Le pain, les pizzas et les produits de boulangerie figurent sur la liste parce qu’ils constituent des éléments majeurs de l’alimentation américaine et parce qu’ils contiennent du gluten, une protéine d’origine végétale. « Cela ne veut pas dire que tout ce qui se passe [the list] est en bonne santé, mais [those items] ont fini par être regroupés dans le groupe des protéines végétales », a-t-il déclaré.

En d’autres termes, ce n’est pas tant que manger beaucoup de pizza soit nécessairement bon pour vous, mais que si vous mangez de la pizza, comme beaucoup d’entre nous, les protéines végétales qu’elle contient sont bonnes pour vous.

La recherche était basée sur la Nurses’ Health Study, une étude observationnelle de longue durée menée auprès de professionnelles de la santé. Les chercheurs ont étudié une cohorte de femmes de 1984 à 2016. Les sujets étaient âgés de 38 à 59 ans au début de l’étude et avaient entre 70 et 91 ans, s’ils étaient encore en vie, à la fin.

Les chercheurs ont examiné ceux qui restaient en bonne santé et ceux qui ne l’étaient pas, puis ont comparé leurs régimes alimentaires. Les participants à l’étude avaient rempli des enquêtes tous les quatre ans détaillant leur consommation alimentaire.

L’étude présente des limites évidentes : elle est observationnelle et repose sur des données nutritionnelles autodéclarées. Et l’écrasante majorité des sujets de l’étude étaient des femmes blanches, ce qui soulève la question de savoir si les résultats peuvent être appliqués à des personnes d’autres origines ethniques ou à des hommes.

Les résultats sont également relatifs. Il est peut-être préférable de manger du pain et même de la pizza que, disons, des doubles cheeseburgers au bacon, mais cela ne signifie pas que vous feriez mieux de manger du pain et de la pizza que de manger des haricots, des salades et des fruits.

Cela ne signifie pas non plus qu’il vaut mieux manger plus de ces aliments que simplement en manger moins dans l’ensemble. D’autres études ont montré que la restriction calorique, c’est-à-dire ne pas trop manger, est probablement bonne pour la santé, notamment un des National Institutes of Health et un de l’Université de Columbia.

La science, bien entendu, est un processus continu d’enquête et de tests. Une autre étude récemment a fait valoir que les végétaliens, les végétariens et les pescatariens s’en sortaient bien mieux avec le COVID que les omnivores, mais cela a déjà été reçu. une réfutation acerbe.

Mais les dernières découvertes sont une heureuse nouvelle pour ceux d’entre nous qui aiment les pizzas à pâte fine à base de grains entiers, de petites quantités de fromage et beaucoup d’ingrédients frais. Ils ne sont pas aussi bons pour ceux qui ont envie d’une pizza géante recouverte de viandes transformées. Le bon sens, comme d’habitude, reste utile. Même si une part de pizza peut être meilleure pour la santé qu’un cheeseburger, une salade saine est probablement encore meilleure.