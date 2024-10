Vous recherchez un téléviseur de 75 ou 85 pouces ? Voici ce qu’il faut rechercher (et ce qu’il faut éviter)

Achetez-vous un téléviseur de 75 ou 85 pouces ? Je ne suis pas surpris.

Au cours de toutes mes années passées à couvrir l’industrie de la télévision, le développement le plus surprenant a été l’essor des téléviseurs grand écran. Les gens ont toujours acheté le meilleurs téléviseurs dans leur gamme de prix, mais ce n’est qu’au cours des dernières années que nous avons vu des gens donner la priorité à la taille avant tout. En conséquence, les téléviseurs de 75 et 85 pouces ont connu une popularité croissante.

Deux facteurs expliquent cette situation : de plus en plus de gens passent du temps à regarder des films à la maison, et les téléviseurs plus grands que nature deviennent de plus en plus abordables d’année en année. Compte tenu de cette tendance, j’ai élaboré un guide pour naviguer dans le monde des téléviseurs ultra-grands. Une fois que vous en aurez terminé, vous serez mieux équipé pour magasiner en toute confiance sur un marché de plus en plus encombré.

Combien devrait coûter un téléviseur de 75 ou 85 pouces ?

Je vais aller droit au but : si vous magasinez dans la tranche de taille de 75 à 85 pouces, vous pouvez vous attendre à payer plus de 5 000 $ pour un ensemble de luxe haut de gamme, et aussi peu que 800 $ pour une entrée. -niveau, modèle 75 pouces. J’éviterais tout produit moins cher que cela, car cela gratterait le fond du baril proverbial.

Jetons un coup d’œil à notre sélection actuelle de l’un des meilleurs téléviseurs de 75 pouces pour les acheteurs à petit budget : le téléviseur TCL Q6 QLED. Il n’est pas aussi équipé que les téléviseurs haut de gamme de cette gamme de taille, mais il offre des performances solides, une plate-forme intelligente fiable et une poignée de fonctionnalités de jeu pour un prix pas si mauvais. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un Q6 de 75 pouces pour seulement 899 $. Nous maintenons ce choix non pas parce que c’est le le moins cher Téléviseur de 75 pouces que vous pouvez acheter, mais parce que c’est la meilleure option possible pour les personnes recherchant un grand écran avec un budget limité.

Peut-être recherchez-vous un peu plus pour votre argent, et le Q6 de 75 pouces n’offre tout simplement pas suffisamment de fonctionnalités liées aux performances ou aux jeux. Vous pourriez certainement vous lancer dans un téléviseur à couper le souffle et qui changera votre vie comme le LG G4 OLED de 83 poucesmais cela coûte actuellement 5 500 $.

Concentrons-nous plutôt sur le milieu du peloton. Notre sélection actuelle pour le meilleur téléviseur de n’importe lequel la taille est le tout nouveau Hisense U8N. Vous pouvez tout lire à ce sujet dans notre revue complète du Hisense U8N, mais du point de vue des performances, ce téléviseur talonne certains des meilleurs téléviseurs du marché. Il regorge également de fonctionnalités, dont beaucoup sont considérées comme essentielles par les téléspectateurs occasionnels et les joueurs compétitifs.

Chez Tom’s Guide, nos rédacteurs experts s’engagent à vous apporter les meilleures nouvelles, critiques et guides pour vous aider à rester informé et à avoir une longueur d’avance !

Croyez-le ou non, le prix du U8N est plus proche d’un téléviseur de milieu de gamme que d’un téléviseur haut de gamme – un fait qui semble défier son noble curriculum vitae. Ce LG OLED de 83 pouces est l’un des téléviseurs les plus impressionnants du marché, mais je soupçonne que la plupart des gens seraient très satisfaits d’un Hisense U8N de 85 pouces pour seulement 1 797 $. Bon sang, vous pourriez en acheter deux sans vous rapprocher de ce que vous paieriez pour cet OLED de 83 pouces. C’est pourquoi l’U8N figure en tête de notre liste des meilleurs téléviseurs 85 pouces que vous puissiez acheter.

Si vous avez limité vos options à une poignée de téléviseurs de 75 à 85 pouces et que vous ne savez pas comment choisir entre eux, il peut être utile de connaître certaines spécifications spécifiques liées à l’affichage sur grand écran. En fonction de votre espace de vie et de vos habitudes de visionnage, vous constaterez peut-être que certaines options vous conviennent mieux.

(Crédit image : Hisense)

Dans le monde du matériel TV, il existe d’innombrables chiffres, désignations et initiales à suivre. Afin de simplifier nos achats, concentrons-nous sur trois : le type d’affichage, le type de panneau et le type de support.

1. Type d’affichage

Le type d’affichage utilisé par votre téléviseur aura un impact considérable sur l’apparence de vos films et émissions préférés.

Le TCL Q6 de 75 pouces que j’ai mentionné précédemment dispose d’un rétroéclairage LED standard sans gradation locale. Cela signifie que non seulement il s’agit d’un téléviseur moyen en ce qui concerne la luminosité maximale, mais qu’il ne peut pas non plus diriger cette luminosité vers des zones spécifiques de l’écran aussi précisément que quelque chose comme le Hisense U8N susmentionné, qui exploite les mini-LED pour un contraste amélioré. .

Si vous regardez beaucoup de choses pendant la journée, vous constaterez peut-être que le Q6 d’entrée de gamme est un peu trop modeste. Après tout, nos tests indiquent qu’il atteint environ 500 nits pour le contenu standard (SDR), ce qui est suffisant pour une visualisation dans une pièce sombre ou sombre, mais poussez-le si votre salon reçoit beaucoup de soleil.

L’U8N, quant à lui, affiche plus de 1 300 nits en SDR et 3 500 nits en HDR. Si vous envisagez d’utiliser un téléviseur grand écran pour, par exemple, inviter des gens à regarder un match de football par un après-midi ensoleillé, l’U8N est un meilleur choix.

2. Type de panneau

Si vous n’achetez pas l’un des meilleurs téléviseurs OLED dans cette gamme de tailles, faites attention au type de panneau. Les téléviseurs LED (comme le TCL Q6 et le Hisense U8N) sont disponibles en deux versions : les panneaux VA et les panneaux IPS (ou ADS).

Les panneaux de style VA permettent des niveaux de noir plus profonds (et un meilleur contraste), mais cela au détriment d’angles de vision plus larges. Cela signifie que lorsque vous regardez les panneaux VA sous un angle décalé, vous êtes plus susceptible de constater une baisse du contraste et de la saturation des couleurs. Le TCL Q6 de 75 pouces exploite un panneau de style VA, tout comme le Hisense U8N de 75 pouces.

Panneaux de style IPS/ADS ont tendance à produire des niveaux de noir moins profonds pendant la plupart des contenus, mais ils ont également tendance à mieux résister lorsqu’ils sont visualisés de côté. Si vous êtes déterminé à offrir l’angle de vision le plus large à vos amis, votre famille et vos invités, ces panneaux ont un léger avantage.

Ce qui prête à confusion, c’est que tous les téléviseurs appartenant à la même série n’utilisent pas le même type de panneau dans tous les domaines. L’U8N de 75 pouces utilise un panneau de style VA, mais l’U8N de 85 pouces est construit autour d’un panneau de style ADS. Cela devrait entrer dans votre réflexion lorsque vient le temps de prendre une décision.

3. Type de support

Cela peut sembler évident, mais si vous n’envisagez pas de fixer au mur votre téléviseur de 75 ou 85 pouces, assurez-vous que la surface sur laquelle vous envisagez de le placer est suffisamment large pour accueillir le support. C’est un élément particulièrement important à considérer lorsqu’il s’agit de téléviseurs qui utilisent une paire de pieds plutôt qu’un socle, car ils ont tendance à être très espacés.

La paire de pieds du TCL Q6, par exemple, s’étend jusqu’aux coins de son panneau. Le support de l’U8N est un support centré de style piédestal. Hypothétiquement, au niveau de la taille de 75 pouces, seul l’U8N pourrait tenir sur une console multimédia étroite.

Surtout, n’ayez pas peur de magasiner. Nous avons soigneusement organisé notre liste des meilleurs téléviseurs de 75 pouces et des meilleurs téléviseurs de 85 pouces pour répondre à tous les budgets et à toutes les nécessités. Vous n’avez vraiment pas besoin de dépenser 5 500 $ pour profiter d’une expérience télévisuelle plus grande que nature.