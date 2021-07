Vous recherchez un surclassement gratuit de la classe économique à la classe affaires sur un vol ? Vérifiez ces conseils

De nos jours, la plupart des gens préfèrent voyager en avion. Lors d’un voyage en avion, on constate souvent que la nourriture et les boissons disponibles à bord sont assez chères. Une tasse de thé, que vous obtenez pour Rs. 20 dans un magasin en bordure de route, coûterait environ 200 dollars. Cependant, votre inquiétude est sur le point de prendre fin. Pourquoi demandes-tu? Une hôtesse de l’air a révélé quelques astuces qui vous aideraient à obtenir de la nourriture gratuite sur un vol.

L’hôtesse de l’air nommée Kat Kamalani est un membre actif sur TikTok. Elle est célèbre pour avoir divulgué des secrets liés aux vols dans ses vidéos. Dans la dernière vidéo, on la voit enseigner aux gens des astuces pour profiter de services gratuits sur les vols. Selon elle, si un passager parle poliment aux agents de bord et partage un rire avec eux, alors ce passager pourra obtenir de nombreux services gratuitement.

Selon Kat, les agents de bord ont tendance à être irrités et nerveux lors de longs trajets. Devoir s’occuper des passagers et écouter leurs plaintes a également un impact sur leur humeur. Cependant, les passagers refusent souvent de comprendre l’humeur des hôtesses de l’air et finissent par leur crier dessus. Ils sont très mal réprimandés pour la moindre des choses. Cela aggrave l’humeur des préposés. Cependant, si un passager leur parle poliment, ils finissent par fournir de nombreux services gratuitement.

Ces services peuvent inclure des surclassements de classe gratuits, a déclaré Kat dans sa vidéo. Si un passager se comporte extrêmement bien avec l’hôtesse de l’air, il peut alors bénéficier d’un surclassement de vol de la classe économique à la classe affaires. De nombreux bons cadeaux gratuits sont également disponibles, notamment des barres chocolatées, du café Starbucks ou du baume à lèvres de marque. Étant donné que les agents de bord sont pour la plupart de mauvaise humeur, ils fondent facilement si quelqu’un parle de manière polie et polie.

