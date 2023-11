Vous recherchez des actions technologiques à forte croissance à acheter ? Mes 3 meilleurs choix

Malgré la résilience du marché du travail et son soutien aux dépenses de consommation, la Réserve fédérale anticipe un ralentissement pour aider à gérer l’inflation. Même si l’économie reste robuste, elle montre des signes de ralentissement en termes de croissance de l’emploi et d’augmentation des salaires. Compte tenu du paysage économique actuel, il est judicieux pour les investisseurs d’envisager d’investir dans ces valeurs technologiques à forte croissance qui généreront des rendements solides, même dans un marché atone.

Datadog Incorporée (DDOG)

Source : Karol Ciesluk / Shutterstock.com

Datadog Incorporée (NASDAQ : DDOG ) est un logiciel en tant que service (SaaS) plateforme d’analyse. Il fournit aux entreprises une infrastructure cloud, un suivi des données et une surveillance des bases de données.

Impressionnant, DDOG est en hausse de 13,80 % depuis le début de l’année (cumul à ce jour) à 82,04 $ par action. Les analystes du WSJ donnent DDOG 19 acheter évaluations. Ils prévoient un prix médian cible de 104,50 $, avec un prix bas à élevé de 70,00 $ à 133,00 $.

Le marché du SaaS devrait croître à un rythme TCAC de 18,7 %, passant de 273,55 milliards de dollars en 2023 à 908,21 milliards de dollars en 2030. Bref, le système SaaS est fiable. Ainsi, la montée en puissance des solutions de cloud public et hybride dans les entreprises est un facteur déterminant sur ce marché.

Datadog a annoncé un solide T2 financesavec un montant de 509,5 millions de dollars ressemblant à une hausse de 25 % sur un an (YOY) augmentation des revenus. En outre, la société affiche une augmentation de 50 % du BPA en glissement annuel à 0,36 $ et un flux de trésorerie disponible sain de 141,7 millions de dollars. De plus, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,05 et 2,06 milliards de dollars pour 2023. Elle prévoit également un bénéfice d’exploitation non-GAAP compris entre 390 et 400 millions de dollars.

Datadog a introduit un nouveau modèle de langage étendu (LLM) solution qui permet aux entreprises de surveiller leurs piles LLM avec des applications basées sur LLM. Et l’entreprise a fait appel à son propre assistant basé sur l’IA, Bits IA. Il apprend de manière adaptative à partir des données d’observabilité des clients et aide efficacement les ingénieurs à résoudre les problèmes d’application en temps réel. Le modèle d’IA de Datadog est sur le point de démontrer une utilisation efficace par les clients avec supplément intégrations avec les modèles OpenAI et Microsoft Azure.

Tesla Incorporée (TSLA)

Source : Photographie Roschetzky / Shutterstock.com

Tesla Incorporée (NASDAQ : TSLA ) est un leader mondial dans le domaine de l’automobile et des énergies propres.

Astuces 33 analystes prédisent une fourchette de prix sur un an sur TSLA comprise entre 85,00 $ et 380,00 $, avec une moyenne de 252,61 $.

L’industrie des véhicules électriques devrait parvenir à une évaluation de 1,09 billion de dollars d’ici 2030, avec une croissance de 13,9 % TCAC. Cela est de bon augure pour les véhicules électriques de l’entreprise. Il comprend une expansion mondiale dans des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. De plus, les subventions gouvernementales encouragent l’utilisation des véhicules électriques. Par conséquent, les revenus disponibles issus de la croissance du PIB de ces pays augmentent également.

TSLA bénéficie d’une situation financière solide. La société déclare un chiffre d’affaires de 23,35 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2023, qui a connu une croissance stupéfiante de 8,8 % sur un an. Tesla démontre sa rentabilité à travers un 11,1% BAIIA marge, bien au-dessus de la médiane du secteur. En outre, la direction a amélioré sa capacité à tirer parti de la dette et à collecter des fonds en interne au cours de la dernière année grâce au total de l’actif. Ceux-ci ont augmenté de 26,2 % et les liquidités provenant du financement ont augmenté de 417,8 % sur une base annuelle.

Tesla présente un énorme potentiel de croissance grâce aux innovations dans son processus de fabrication et aux livraisons de nouveaux produits à l’horizon. Tesla a en outre développé son processus de fabrication GigaPress-Diecast. Il crée le soubassement d’une voiture Tesla avec une seule pièce moulée sous pression. En revanche, les concurrents peuvent réaliser jusqu’à 400 moulages sous pression distincts. Cette innovation rationalisera le processus de fabrication tout en réduisant considérablement les dépenses.

Tesla représente un potentiel de mille milliards de dollars que les investisseurs ne devraient pas laisser passer.

Palo Alto Networks (PANW)

Source : Photographies diverses / Shutterstock.com

Réseaux de Palo Alto (NYSE : PANW ) est une entreprise de cybersécurité qui utilise une approche centrée sur les applications ainsi que l’IA pour créer des produits innovants et de pointe.

PANW le stock est en hausse 75,88 % depuis le début de l’année et son prix est actuellement de 243,53 $. Yahoo! Finance rapporte 39 analystes ayant un objectif de cours moyen sur 12 mois de 279,77 $avec le étendue de la plage d’un minimum de 190 $ à un maximum de 340 $. La cybersécurité mondiale était estimé à 202,72 milliards en 2022. De plus, il est prévision croître à un TCAC de 12,7% pour atteindre 527,58 $ d’ici 2030.

Le principal catalyseur actuel de PANW est la récente prolifération de l’IA. En tant qu’entreprise de cybersécurité de pointe, ils adopter l’IA à utiliser dans « la détection des anomalies, la priorisation des risques et au-delà ». De plus, il utilise des solutions centrées sur les applications Infrastructure, surveillant les menaces potentielles provenant des applications. En conséquence, les progrès des techniques d’analyse des données, comme l’apprentissage automatique, peuvent offrir des avantages inestimables.

Enfin, Palo Alto Networks présente un potentiel important pour réduire les coûts et augmenter les bénéfices dans un secteur au potentiel de croissance énorme. PANW apparaît comme un achat intéressant pour les investisseurs axés sur la croissance.

À la date de publication, Michael Que ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de l’InvestorPlace.com Directives de publication.