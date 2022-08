Vous prévoyez d’escalader le Mont Blanc ? Vous devrez peut-être payer Rs 14,4 Lakh comme frais de sauvetage et de funérailles

Les grimpeurs souhaitant atteindre le sommet du Mont Blanc, le plus haut sommet de la chaîne des Alpes, pourraient devoir payer une somme de 15 000 £, soit environ 14,4 lakh Rs, à titre de coût pour couvrir d’éventuels sauvetages et funérailles, avant de partir pour réussir l’exploit. La décision d’imposer cette redevance obligatoire a été suggérée par un maire français nommé Jean-Marc Peillex. Selon Jean-Marc, maire de Saint-Gervais-les-Bains, de nombreux alpinistes non qualifiés risquent leur vie en tentant d’atteindre le sommet du Mont Blanc et il est inacceptable que les contribuables français en supportent les frais au cas où quelque chose va mal. Le coût suggéré par le maire comprend 10 000 £ pour le coût du sauvetage et 5 000 £ pour le coût d’un éventuel enterrement.

Dans un communiqué publié sur Twitter, Jean-Marc a déclaré : « Les gens veulent grimper avec la mort dans leur sac à dos. Alors, anticipons le coût de leur sauvetage et de leur inhumation car il est inadmissible que les contribuables français paient la note », traduit The Guardian. Le communiqué ajoute que la municipalité de Saint-Gervais prendra des mesures en adéquation avec “l’irresponsabilité de certains et les risques qu’ils font courir aux sauveteurs”, rapporte CNN.

L’ascension de la montagne est devenue plus dangereuse avec de lourdes chutes de pierres, déclenchées par la sécheresse et les vagues de chaleur. Pour cette raison, les entreprises locales de guides de montagne ont temporairement fermé leurs services. Un chemin d’escalade populaire connu sous le nom de Voie Royale, ou Royal Way, a été suspendu par les autorités.

Malgré des conditions aussi horribles, certains grimpeurs tentent de contourner l’interdiction et tentent quand même de gravir le sommet. Début juillet, pas moins de onze personnes ont été victimes d’un énorme glacier qui s’est détaché et a heurté un train populaire sur la montagne Marmolada en Italie. Le 30 juillet, des policiers, en hélicoptère, ont dû faire rebrousser chemin à l’aide d’un mégaphone un groupe de randonneurs roumains, tentant d’atteindre le sommet du Mont Noir.

