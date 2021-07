Vous prévoyez de voyager ? Voici pourquoi vous devez assurer votre prochain voyage

« Il y avait une bonne poignée avant [Covid], mais plus maintenant », a déclaré Megan Moncrief, directrice du marketing et spécialiste des données sur le site de comparaison d’assurances voyage Squaremouth.com. « Cela a du sens quand on pense à quel point les soins à l’étranger peuvent être coûteux. »

À la suite de ces «brûlures» épiques, de nombreux Américains reprenant la route maintenant que les restrictions de l’ère pandémique sont levées assurent leurs voyages – et leur santé – alors qu’ils planifient leur voyage. Ils le font à la fois pour éviter des problèmes futurs et, dans certains cas, parce qu’ils y sont obligés. Plus de deux douzaines de pays, par exemple, exigent que les visiteurs aient une couverture des frais médicaux et parfois de voyage qui inclut les incidents liés à Covid.

« Les gens essayaient de récupérer leur argent, essayaient de naviguer entre les crédits et les remboursements, et présentaient des réclamations d’assurance voyage », a déclaré James Ferrara, co-fondateur et président du réseau InteleTravel basé à Delray Beach, en Floride, qui compte quelque 60 000 foyers. conseillers en voyages basés. « Ils envisageaient également une assurance voyage pour leur prochain [trip] et s’assurer que l’assurance couvrirait une autre occurrence d’une pandémie, car tout cela a surpris beaucoup de gens, y compris l’industrie de l’assurance. »

Lorsque Covid-19 a frappé au début de l’année dernière et que la plupart des voyages se sont arrêtés dans le monde, les vacanciers potentiels se sont précipités pour obtenir des remboursements des hôtels, des compagnies aériennes, des compagnies de croisière et d’autres fournisseurs de voyages – ou pour déposer des réclamations d’assurance voyage pour les voyages annulés.

En juin 2020, Seven Corners, basé à Indianapolis, a été parmi les premiers à offrir une couverture médicale spécifique à Covid, dans le cadre de trois plans destinés aux voyageurs internationaux, aux étudiants et aux voyageurs fréquents. (La société, qui vend à la fois des polices d’assurance voyage complètes et des plans de couverture médicale uniquement, a également introduit un nouveau service Claims Your Way qui associe les clients à leur propre agent pour faciliter le processus de réclamation.)

Ce ne sont pas seulement les destinations et les voyagistes qui nécessitent une couverture. Dans le secteur des croisières durement touché, Royal Caribbean Cruises a annoncé que les passagers non vaccinés doivent souscrire une assurance voyage, a rapporté CNBC. « Il va y avoir un [push] des fournisseurs de voyages », a déclaré Moncrief. « Mais nous avons vu [sales] presque 100% de consommateurs qui sont juste un peu choqués et qui veulent savoir quelles sont leurs options de couverture. «

Les montants sont justifiés. Jeremy Murchland, président de l’assureur voyage Seven Corners, a déclaré que son équipe aidait régulièrement aux évacuations et « nous avons eu quelques cas au cours de la dernière année qui ont dépassé les six chiffres ».

De plus, pour visiter Dubaï, par exemple, vous avez besoin d’au moins 100 000 $ en couverture médicale d’urgence générale et de 50 000 $ pour l’évacuation médicale. Et pour les voyages en Antarctique, où différentes nations contrôlent différentes zones, les voyagistes exigent souvent au moins 100 000 $ en couverture médicale et en frais d’évacuation.

« C’est vraiment tout le monde qui a eu une sorte d’annulation [last year] … et maintenant ils recherchent une assurance voyage, ou ils sont obligés de l’acheter », a déclaré Moncrief, notant qu’à un moment donné de la pandémie, les voyageurs jusqu’à 21 ans étaient le plus gros client démographique de Squaremouth. « C’était fou à voir ce changement », a-t-elle dit. « Quand ont-ils déjà acheté une assurance voyage auparavant? Mais ils étaient les seuls à voyager. »

De même, les données de Seven Corners montrent que l’âge moyen d’un acheteur d’un plan de protection voyage est de 43 ans, tandis que celui des clients qui achètent un plan de voyage uniquement médical est un peu plus jeune à 39 ans. (En 2020, environ 87 % de toutes les réclamations Seven Corners reçus étaient uniquement pour annulation de voyage, a déclaré la société.)

Cependant, la démographie des clients a changé. Les baby-boomers et les voyageurs plus âgés – autrefois les piliers de l’industrie – ne sont pas revenus, a-t-elle noté. « Nous voyons une population plus jeune, environ 10 ans plus jeune que notre moyenne historique », a déclaré Moncrief. « À l’heure actuelle, nous voyons des personnes au début de la quarantaine conduire vraiment des achats d’assurance voyage.

Chez Seven Corners, les ventes de polices ne sont que d’environ 10 % inférieures à celles de 2019, même si les dernières prévisions de l’industrie prévoient que les voyages internationaux en 2021 n’atteindront que 40 à 50 % des chiffres publiés il y a deux ans, selon Murchland. « Ce que cela nous dit, c’est que les » taux d’attachement « sont beaucoup plus élevés », a-t-il déclaré. « Plus de gens sont conscients de l’assurance voyage et de sa nécessité. »

La santé et la sécurité sont désormais les principales préoccupations des voyageurs de tous âges, et même de ceux qui effectuent des voyages intérieurs, selon Ferrara d’InteleTravel. « Si je dois voyager maintenant, que fait l’hôtel, la compagnie de croisière ou le voyagiste pour me protéger ? » il a dit. Les voyageurs se demandent également ce qu’on attend d’eux à leur arrivée, en termes d’informations d’identification de vaccin et d’exigences en matière de tests Covid, et s’inquiètent des coûts et de la possibilité de déposer des réclamations s’ils doivent annuler.

Les régimes d’assurance voyage traditionnels et standard obligeaient souvent les acheteurs eux-mêmes à contracter Covid afin d’obtenir un remboursement pour les voyages ; les membres de la famille malades, les vols annulés, les quarantaines imposées par l’État, les pertes d’emploi, etc. n’étaient pas admissibles. En effet, seulement 30% des réclamations liées à Covid que Squaremouth a vues étaient dues au fait que les assurés tombaient eux-mêmes malades; les 70 % restants étaient dus à d’autres facteurs, comme la fermeture des frontières.

Murchland à Seven Corners a expliqué qu’un cas de nerfs ne convient pas non plus aux réclamations. « Un certain nombre de personnes avaient réservé un voyage pour la fin de l’année dernière et ont dit ‘Hé, je suis nerveux, je ne veux pas voyager et … je vais annuler mon voyage' », a-t-il déclaré. « Mais être nerveux ou avoir peur de voyager ne sera généralement pas un déclencheur couvert dans la police d’assurance de base. »