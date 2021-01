Telegram existe depuis un certain temps et l’application est souvent considérée comme la meilleure alternative à WhatsApp. Connue pour ses fonctionnalités axées sur la confidentialité telles que le chat de bout en bout et le cryptage des appels, l’application propose également une multitude d’options distinctes telles que la planification des messages, des autocollants améliorés, des analyses de canal, etc. Récemment, Telegram est devenue la deuxième application gratuite la plus populaire sur l’App Store d’Apple en Inde, après que WhatsApp, propriété de Facebook, ait mis à jour ses conditions de service la semaine dernière. Les nouvelles règles applicables à partir du mois prochain permettent à sa société mère Facebook de collecter des données utilisateur, y compris le numéro de téléphone et plus encore, même si elles ne sont pas sur Facebook.

Comme mentionné, Telegram propose des discussions cryptées de bout en bout, et ses messages basés sur le cloud sont stockés dans différents centres de données à travers le monde avec plusieurs clés de cryptage pour assurer une sécurité étanche. Cependant, il est toujours conseillé aux utilisateurs d’ajouter une couche de protection supplémentaire pour garantir les meilleures pratiques de sécurité en ligne. Heureusement, Telegram propose une vérification en deux étapes particulièrement utile si les utilisateurs utilisent le même compte sur plusieurs appareils. Il permet aux utilisateurs de définir un mot de passe qui sera requis chaque fois qu’ils se connectent au compte à partir d’un nouvel appareil – en plus du code qu’ils reçoivent par SMS. Les utilisateurs doivent également configurer leur e-mail de récupération ou au moins un indice pour votre mot de passe. Si ce code est égaré, ils ne pourront pas du tout accéder à la plateforme.

Pour configurer la vérification en deux étapes sur Telegram, ouvrez l’application> Allez dans Paramètres> Vérification en deux étapes> Définir un mot de passe supplémentaire> Entrez un indice de mot de passe et un e-mail de récupération.

Dans une autre nouveauté liée à Telegram, la plate-forme a récemment ajouté un tas de nouvelles fonctionnalités telles que la fonction de chat vocal pour les groupes Telegram qui permettent aux membres de mettre en place une conférence téléphonique. Bien que cela ressemble à l’option d’appel vocal de groupe existante, il est livré avec des animations améliorées et permet à un membre individuel de suivre plus facilement ou de rejoindre / quitter l’appel. De plus, Telegram Android peut désormais enregistrer des fichiers sur la carte SD du téléphone, permettant aux utilisateurs de transférer des fichiers d’un appareil à un autre rapidement et de manière transparente.