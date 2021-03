Vous prévoyez d’abandonner le masque après la vaccination? Pas si vite.

Avec 50 millions d’Américains immunisés contre le coronavirus et des millions d’autres rejoignant les rangs chaque jour, la question urgente dans de nombreux esprits est: quand puis-je jeter mon masque?

C’est une question plus profonde qu’il n’y paraît – à propos d’un retour à la normale, de la rapidité avec laquelle les Américains vaccinés peuvent embrasser leurs proches, se retrouver entre amis et aller à des concerts, des centres commerciaux et des restaurants sans se sentir menacés par le coronavirus.

Il est certain que de nombreux représentants de l’État sont prêts. Mardi, le Texas a levé son mandat de masque, ainsi que toutes les restrictions sur les entreprises, et le Mississippi a rapidement emboîté le pas. Les gouverneurs des deux États ont cité des taux d’infection en baisse et un nombre croissant de citoyens se faisant vacciner.

Mais la pandémie n’est pas encore terminée et les scientifiques conseillent la patience.

Il semble clair que de petits groupes de personnes vaccinées peuvent se réunir sans trop se soucier de s’infecter. On s’attend à ce que les Centers for Disease Control and Prevention publient sous peu de nouvelles directives qui concerneront les petits rassemblements d’Américains vaccinés.