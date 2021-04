L’achat d’une propriété est le rêve de tout individu. Les gens préfèrent acheter des propriétés car c’est un investissement avec de nombreux avantages et de bons rendements. L’investissement dans la propriété est considéré comme l’une des mesures les plus intelligentes pour rendre sa vie plus confortable et plus sûre, car il peut même vous procurer des avantages monétaires si vous le louez ou le revendez après avoir apprécié sa valeur. Par conséquent, l’achat ou l’enregistrement d’une propriété est un événement important et il doit être bien fait.

Selon les croyances hindoues, chaque travail important doit être effectué à la date et à l’heure propices afin de vous offrir les meilleurs avantages, notamment la prospérité, le succès et la richesse. Par conséquent, avant d’acheter ou de déménager dans un appartement, une maison, un terrain ou tout type de propriété, il est toujours conseillé de considérer shubh muhurat pour que tout se passe de la manière souhaitée.

Si vous envisagez d’acheter une propriété au mois d’avril et que vous voulez qu’elle soit chanceuse et rentable, vous pouvez vérifier les dates et les heures propices pour le faire. Il y a sept shubh muhurats pour acheter une propriété en avril. Vérifiez les détails ci-dessous:

11 avril 2021: Le jour est dimanche et le shubh muhurat pour acheter une propriété ce jour-là est de 08h58 à 06h00 le 12 avril.

12 avril 2021: Selon Astrosage.com, le lundi 12 avril, le moment propice pour acheter une propriété se situe entre 05h59 et 11h29.

17 avril 2021: Le samedi, de 05h54 à 02h33 le 18 avril, vous pouvez prévoir de réserver ou d’acheter une propriété.

22 avril 2021: De 05h49 le 22 avril, jeudi à 05h49 le 23 avril, vendredi, on peut aller acheter une propriété.

23 avril 2021: Le jour est vendredi et le shubh muhurat pour l’achat d’une propriété ce jour-là aura lieu entre 05h48 et 21h50.

27 avril 2021: Le moment propice pour réserver une propriété le mardi se situe entre 20h09 et 05h44 le lendemain 28 avril.

30 avril 2021: De 19 h 12 à 5 h 41, le 1er mai est considéré comme le meilleur moment pour réserver une propriété.

– Dates et horaires de Muhurat Source: Astrosage.com