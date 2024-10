Vous prenez peut-être mal votre tension artérielle, selon une étude

Getty Images

Contenu de l’article La plupart, sinon la totalité d’entre nous, ont fait mesurer leur tension artérielle, que ce soit par un professionnel de la santé ou dans une pharmacie.

Contenu de l’article La position des bras d’une personne est importante pour obtenir une lecture correcte, à tel point qu’une nouvelle étude suggère que les lectures de tension artérielle peuvent ne pas être exactes si la position du bras n’est pas correcte. Les chercheurs ont comparé les mesures de tension artérielle prises pendant que les gens dirigent leurs bras de trois manières différentes, ce qui a montré que certaines positions pouvaient entraîner une augmentation significative de la pression systolique, qui est le chiffre le plus élevé d’une mesure. Les trois positions – appuyé sur une surface, appuyée sur les genoux ou suspendue le long du corps – ont donné des lectures très différentes, en particulier lorsque la position est celle du bras pendant, ce qui présente une différence de près de sept points. « Il était possible que la position des bras ne soit pas importante », a déclaré le Dr Tammy Brady, directrice médicale du service de pédiatrie. hypertension programme au Johns Hopkins Children’s Center et auteur principal de l’étude, a déclaré Actualités NBC.

Contenu de l’article « L’un de mes espoirs est que cela aidera à informer les patients sur la façon de procéder par eux-mêmes et également à indiquer à leur fournisseur de soins de santé la bonne façon de procéder », a-t-elle poursuivi. « Les patients devraient être habilités à s’assurer que la mesure de la pression artérielle est exacte. » Les 133 participants – âgés de 18 à 80 ans, dont 78 % étaient noirs et 52 % de femmes – ont chacun fait mesurer leur tension artérielle dans les trois positions des bras. VIDÉO RECOMMANDÉE Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Les résultats ont montré que lorsque les gens avaient les bras suspendus le long du corps pendant la lecture, leur pression systolique était de 6,5 points plus élevée que lorsque leurs bras reposaient sur un bureau, tandis que la pression artérielle diastolique – le chiffre le plus bas – était de 4,4 points plus élevée. Lorsque les bras des sujets étaient sur leurs genoux, la pression artérielle systolique était 3,9 points plus élevée que lorsque leurs bras étaient soutenus par une surface, et la pression diastolique était 4 points plus élevée.

Contenu de l’article En raison de ces différences, il pourrait y avoir des erreurs de diagnostic. hypertension et les patients se voient prescrire des médicaments inutiles. Recommandé par l’éditorial Marcher 3 000 pas supplémentaires par jour réduit l’hypertension artérielle chez les personnes âgées : étude Un régime pauvre en sodium offre de grands avantages en matière de tension artérielle : étude Les patchs ou crèmes hormonales pour la ménopause peuvent présenter un risque de tension artérielle plus faible que les pilules Si un professionnel de la santé ne prend pas vos mesures, le Fondation des maladies du cœur et de l’AVC recommande que cinq minutes avant, la personne retire tout vêtement volumineux ou serré, s’assoie tranquillement, les pieds sur le sol, s’assoie et pose son bras au niveau du cœur sur une table ou une surface ferme. Trente minutes avant de vérifier sa tension artérielle, une personne ne doit pas fumer, boire des boissons contenant de la caféine et aller aux toilettes à l’avance, et doit éviter d’essayer de la mesurer si la personne souffre ou est en détresse. Il note également qu’une personne doit toujours utiliser le même bras pour obtenir la lecture la plus précise. Pour plus d’informations sur la santé et du contenu sur les maladies, les affections, le bien-être, les modes de vie sains, les médicaments, les traitements et bien plus encore, rendez-vous sur Santé.ca – membre du réseau Postmedia.

