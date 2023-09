Vous pouvez voir les peintures murales emblématiques de Détroit en 3D tout au long du mois de septembre | Arts | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie La première galerie d’art immersive Electrifly Detroit.

La scène artistique de Détroit est sans égal et les prochaines semaines de septembre seront riches en expériences menées par les visionnaires créatifs de la ville.

Du 8 au 30 septembre, les amateurs d’art pourront visionner plus de 20 expériences murales en réalité augmentée chaque jour entre 10 h et 18 h. La première galerie d’art immersive Electrifly Detroit est le résultat d’un partenariat entre la plateforme de réalité augmentée MarqueXR et Electrifly Co.

Electrifly Detroit a accueilli des festivals de peintures murales AR au cours des étés 2021 et 2022 et espère poursuivre le succès de ces événements avec cette nouvelle initiative.

L’exposition familiale sera librement accessible au public au rez-de-chaussée du premier bâtiment national de Bedrock, au 660 Woodward Ave., présentant les œuvres de certains des artistes les plus emblématiques de Détroit.

Des peintures murales célèbres seront « éclatées dans une réalité augmentée 3D éclatante », indique un communiqué de presse, présentant des pièces créées par des artistes de renommée mondiale, ainsi que des légendes locales bien-aimées, notamment Ouizi, Hubert Massey, Ricky Watts, Olivia Guterson, Sheefy McFly, Bre’. Ann White et Jimbo Phillips.

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Moody Mattan, fondateur et PDG de BrandXR, photographié aux côtés de Zach Mattan, co-fondateur et PDG d’Electrifly, et Malik Mattan, co-fondateur et directeur marketing d’Electrifly.

« Positionnée comme la seule « ville de design » d’Amérique au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO (RUCU), Détroit réaffirme son engagement en faveur du lien entre l’art et l’innovation à travers l’Electrifly Detroit Immersive Art Gallery », a déclaré Moody Mattan, fondateur et PDG de BrandXR. un communiqué de presse. « Cette collaboration va au-delà de la simple exposition ; il vous enveloppe dans l’essence même de l’art.

La galerie organise ce mois-ci un calendrier d’événements, allant de tables rondes à des ateliers pratiques de réalité augmentée et à des intermèdes musicaux en direct, dans l’espoir d’être un espace permettant aux Détroitois de s’engager dans l’intersection entre l’art et la technologie.

« L’art numérique est tout aussi authentique que les œuvres d’art traditionnelles ; il attend simplement la reconnaissance qu’il mérite », a déclaré Mattan. « Nous avons pour mission de redéfinir cette perspective. »

