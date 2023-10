Vous pouvez visiter la pizzeria Freddy Fazbear à Los Angeles

Juste à temps pour Halloween et pour la sortie de Blumhouse et Images universelles Cinq nuits chez Freddyc’est les fans peuvent visiter un emplacement éphémère de la franchise fictive du jeu et du film.

C’est vrai, une pizza Freddy Fazbear’s est mystérieusement apparue à Hollywood. Comme dans le jeu et le film à venir, c’est un endroit délabré qui a été fermé en raison d’une activité mystérieuse à l’intérieur. Malheureusement, vous ne pouvez pas y entrer à moins d’être embauché comme agent de sécurité (je plaisante) : ce n’est qu’une façade pour des séances de photos que vous pouvez visiter.

Découvrez la vidéo capturée par Deadboifilms sur TikTok ci-dessous à l’emplacement sur Sunset Blvd à Hollywood (près de l’hôtel Chateau Marmont).

Si vous souhaitez rencontrer le groupe animatronique de créatures floues et totalement amicales du jeu, vous devrez visiter les Universal Studios Hollywood Halloween Horror Nights. Il y a une visite guidée dans le hall du théâtre DreamWorks qui a été repris par Blumhouse et qui présente le Le vrai Jim Henson a conçu les marionnettes animatroniques utilisées dans le film pour Freddy, Chica, Bonnie et Foxy.

Photo: Sabina Graves/Gizmodo

Photo: Sabina Graves/Gizmodo

Photo: Sabina Graves/Gizmodo

Visitez la façade pop-up de Freddy Fazbear’s Pizza sur Sunset d’ici la sortie du film et découvrez les véritables animatroniques aux Halloween Horror Nights Hollywood d’Universal Studios.

Cinq nuits chez Freddy ouvre en salles et en streaming le jour de la sortie de Peacock, le 27 octobre.

