Avant d’exploser et de dévaster une rue du centre-ville de Nashville, Tennessee, un camping-car a joué un choix particulier de chanson: le tube de Petula Clark en 1965, «Downtown». Des détectives amateurs sur Twitter se sont demandé pourquoi il avait été choisi.

La police de Nashville a déclaré dimanche que, peu de temps avant qu’il n’explose à côté d’un immeuble AT&T, un camping-car garé dans le centre-ville de la ville a diffusé un message audio sur un haut-parleur: un enregistrement de « Downtown » par la chanteuse britannique Petula Clark.

RUPTURE: @MNPDNashville officier dit que le VR utilisé dans le #nashvillebombing jouait la chanson «Downtown» de Petula Clark. Paroles: « Lorsque vous êtes seul et que la vie vous rend seul, vous pouvez toujours aller au centre-ville. » pic.twitter.com/ywodTutLM0 – Phil Williams (@ NC5PhilWilliams) 27 décembre 2020

Y avait-il un sens plus profond au message? Les commentateurs sur Twitter ont lancé des théories, suggérant que le bombardier aurait peut-être voulu donner à son acte une atmosphère cinématographique, qu’il aurait pu être un fan de « Seinfeld » ou de « Lost », ou qu’il voulait simplement jouer une chanson préférée de sa jeunesse, entre autres théories plus extravagantes.

Celui qui a fait cela voulait imiter une scène surréaliste d’un film d’horreur ou d’action. Tout comme la façon dont Oussama Ben Laden voulait imiter les films catastrophe pour le 11 septembre#NashvilleTerrorAttack https://t.co/0zEOTJUEmd – JQ LLC, Impunity City: Pardon Assange et Snowden (@jqllc) 27 décembre 2020

Qui d’autre a immédiatement pensé à l’épisode de Seinfeld sur Downtown …? #PetulaClark #nashvillebombing pic.twitter.com/0vgOVCjWio – Jo7epH (@_VintagethirsT_) 27 décembre 2020

Vous souvenez-vous de cette partie de Lost où ils jouent cette chanson avant que la merde ne tombe? https://t.co/qUBu4DzA08 – Ab🎄 (@StarlingAbby) 27 décembre 2020

Eh bien, cela semble être quelque chose qu’une personne de l’âge du suspect ou plus aurait fait. https://t.co/mSGz7US1Ll – (((Catherine C))) (@torontocrockett) 27 décembre 2020

La chanson n’était pas le seul enregistrement que le RV a hurlé avant d’exploser. Des images de vidéosurveillance ont capturé un avertissement d’évacuation émis par une femme depuis le véhicule, et la police a déclaré qu’un compte à rebours avait été entendu avant l’explosion.

Des agents du FBI ont nommé Anthony Quinn Warner, 63 ans « personne d’intérêt » samedi, et a attaqué sa maison à Antioche, Tennessee. Des agents du FBI et du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs auraient demandé aux habitants si Warner aurait pu être motivé par «Paranoïa à propos de la technologie 5G», d’où son choix de cible.

Aussi sur rt.com « Lecture d’un son similaire »: UN AUTRE camion suspect fouillé par des députés du Tennessee avec un robot à la bombe à la suite de l’explosion d’un VR à Nashville

Les médias ont affirmé que le bombardier était mort dans l’explosion, après que le chef du département de police de Metro Nashville, John Drake, ait déclaré vendredi que des restes humains possibles avaient été retrouvés près du site de l’explosion. Cela n’a cependant pas encore été confirmé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!