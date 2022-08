Vous pouvez résoudre le Rubik’s Cube en seulement quatre mouvements avec ce “hack” insensé

Le Rubik’s cube peut ressembler à un puzzle facile et sans danger, mais il peut vraiment jouer avec votre esprit. Et si vous avez également eu du mal à résoudre le cube coloré, ce hack désormais viral est fait pour vous. Publié sur Instagram, le hack suggère seulement quatre étapes pour résoudre le casse-tête. Tout ce que vous avez à faire est de déplacer la colonne de droite vers le haut, la rangée supérieure à droite et la colonne de droite vers le bas avant la rotation de la face avant complète. Maintenant, répétez les étapes cinq fois de plus et vous avez terminé ! Cela semble trop facile à croire ? Regardez-le pour le croire.

“Le cube de Rubik résout avec des mouvements magiques”, lit la légende publiée avec la vidéo.

Jusqu’à présent, la vidéo a enregistré près de 100 millions de vues et un million de likes.

Pushpa Mangade, l’utilisateur d’Instagram qui a partagé la vidéo, a également mis en ligne une série de vidéos de piratage Rubik’s cube similaires. Dans une autre vidéo, l’utilisateur d’Instagram a partagé quatre mouvements faciles pour résoudre le Rubik’s cube. Cela commence par déplacer la colonne du milieu et de droite vers le bas, la rangée supérieure vers la gauche puis la colonne du milieu et de droite et enfin la rangée supérieure vers la droite. Répétez le mouvement cinq fois de plus et tout ce que vous obtenez, ce sont les colonnes de couleur correctement alignées. La vidéo a enregistré plus de 121 millions de vues sur Instagram.

Le Rubik’s cube est un jeu populaire et nous avons tous grandi en résolvant des énigmes colorées. Les Indiens ne résolvent tout simplement pas le cube, mais ils le font dans des styles uniques. Un garçon du Tamil Nadu a battu le record du monde de la personne la plus rapide à résoudre le puzzle rotatif sur un vélo en faisant correspondre les couleurs du Rubik’s cube en seulement 14,32 secondes.

La vidéo de cet exploit record partagée sur la page Instagram du Guinness World Record montrait le garçon, Jayadharshan Venkatesan, faisant du vélo tout en résolvant le Rubik’s cube.

Le garçon se préparait pour le record du monde depuis plus de deux ans.

