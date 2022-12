Vous pouvez remercier votre ancien Sony Walkman d’avoir inauguré l’ère du divertissement portable

Étincelle53:53560 : L’effet papillon, partie 3 – Le lecteur audio personnel

Cette histoire fait partie de The Butterfly Effect, une émission spéciale Étincelle série sur les progrès technologiques qui ont eu un impact beaucoup plus important que la plupart des gens ne l’avaient prévu.

Le premier Walkman de Sony n’était techniquement pas une nouvelle invention lorsqu’il est arrivé sur le marché en 1979.

“C’était mettre une platine cassette et une paire d’écouteurs branchés [together]. C’est tout ce que c’est”, a déclaré Michael Bull, professeur d’études sonores à l’Université du Sussex au Royaume-Uni. Étincelle animatrice Nora Young.

Les cassettes audio existaient depuis les années 1960. À la fin des années 70, Sony a lancé le Pressman, un magnétophone encombrant avec des fonctions d’enregistrement vocal et un haut-parleur intégré destiné aux journalistes.

Mais Akio Morita, alors président de Sony, avait de plus grandes ambitions. La société japonaise a retiré le haut-parleur et l’enregistreur du Pressman, l’a associé à une paire d’écouteurs minces et lui a donné une déco bleu et argent désormais emblématique, accentuée par un bouton “line in” orange fluorescent.

Dans cette photo d’archive du 2 février 1982, le président de Sony Corp., Akio Morita, rit lors d’une réunion où il affiche un baladeur à Tokyo, au Japon. (Neal Ulevitch/Associated Press)

Le modèle Walkman TPS-L2 a explosé en popularité et a continué à changer la relation des gens avec la musique et la façon dont ils l’écoutaient. Il a également défini le modèle des appareils portables, dont il reste des traces dans la conception de nos smartphones aujourd’hui.

Bohuš Blahut, producteur de télévision et passionné de technologie vintage, se souvient très bien de la première fois qu’il a essayé d’utiliser le Walkman de son cousin. Le natif de Chicago, alors âgé de neuf ans, rendait visite à ses proches au Canada.

“Quand je l’ai mis, je ne pouvais pas croire à la fidélité. C’était tellement mieux que tout ce que j’avais jamais entendu qui était portable”, a-t-il déclaré.

Sony a vendu des millions de baladeurs, aidant les cassettes à dépasser les disques vinyles comme support musical de choix. Le nom de la marque a continué à mesure que les consommateurs migraient vers l’utilisation de disques compacts et, éventuellement, de lecteurs MP3 numériques.

Les cassettes ont gagné en popularité ces derniers temps en tant que curiosité rétro, en partie grâce à leur apparition dans la culture pop comme Stranger Things et Marvel’s Guardians of the Galaxy. (Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

La marque Walkman avait pratiquement disparu dans les années 2010, alors que le marché de la musique numérique était d’abord dépassé par l’iPod d’Apple, puis par les smartphones.

Mais il reste un nom et un produit bien connus, en partie grâce à son apparition fréquente dans la culture pop alimentée par la nostalgie, de Choses étranges à Marvel gardiens de la Galaxie.

“Je pense que c’est devenu l’une des icônes de la sténographie des années 80, de la même manière que si vous entrez dans un magasin de fête et que vous dites:” Je veux organiser une fête des années 80 “, ils auront comme une bannière qui contient Pac-Man et un Rubik’s Cube”, a déclaré Blahut.

‘Je t’ai fait une mixtape’

Emmener un baladeur à l’extérieur lors d’une course a fait passer l’expérience d’écoute de la musique de l’intimité de votre salle familiale à la sphère publique.

Cela a non seulement changé où nous écoutions de la musique, mais aussi comment nous écoutions. Avec ces écouteurs, vous êtes devenu un public unique, même dans une foule. Cela pourrait être stimulant, en particulier pour les jeunes à l’époque.

“Soudain, tu n’avais plus besoin de mettre ta musique sur la chaîne stéréo de papa et de le faire crier à quel point ça craint. Tu peux juste la mettre, et ce n’était pas un compromis de l’écouter sur ton système ; ça sonnait toujours bien, ” dit Blahut.

Tout le monde n’a pas été amusé.

“La critique du Walkman quand il est sorti pour la première fois était la génération plus âgée… disant que c’était antisocial. ‘Vous mettez vos écouteurs, vous n’entendez pas ce que les autres disent’, etc., etc.”, a déclaré Bull .

Divers modèles de Walkman sont présentés lors d’une exposition marquant le 40e anniversaire de l’appareil emblématique à Tokyo le 10 juillet 2019. (Miwa Suzuki/AFP via Getty Images)

Cela a également contribué à faire proliférer la popularité de la mix tape.

Vous pouvez désormais personnaliser une cassette avec vos chansons préférées, créer une liste de lecture de morceaux qui suscitent une certaine émotion – ou en créer une pour l’objet de vos affections lorsque vous ne parvenez pas à trouver les mots justes vous-même.

“Que pourriez-vous faire de plus romantique : pensez à l’autre personne, pensez à la playlist que vous voulez, donnez-lui, puis imaginez-la se promener ? C’est fantastique. C’était totalement nouveau”, a déclaré Bull.

Plus c’est mieux – ou est-ce?

L’iPod et d’autres lecteurs de musique numériques ont libéré les utilisateurs de la bande physique ou du CD dans les années 2000.

Soudain, vous pourriez transporter des centaines, voire des milliers de chansons dans la paume de votre main. Créer une playlist sur Spotify ou iTunes, par exemple, n’a jamais été aussi simple. Mais comme le soutient Todd Green, quelque chose a été perdu en cours de route.

“Je me souviens d’avoir enregistré des chansons à la radio et vous aviez l’intro du DJ, puis ils parlaient pendant les 10 premières secondes de votre chanson préférée ou quelque chose comme ça et [you’d] être comme, ‘Oh non, je l’enregistrerai un autre jour'”, a déclaré Green, professeur agrégé de marketing à l’Université Brock en Ontario.

“Je ne prends pas autant de satisfaction ou d’intérêt à créer une liste de lecture. Je vais simplement faire glisser et déposer plus de 1 000 chansons que j’aime et dire simplement : jouez au hasard. Et ce n’est pas tout à fait la même chose. “

De gauche à droite, un iPod, un iPod Nano et un iPod Shuffle sont exposés dans un magasin Apple à New York en 2015. L’iPod a contribué à inaugurer l’ère de la musique numérique, mais le Nano et le Shuffle ont été abandonnés en 2017 lorsque les gens se sont mis à écouter de la musique. sur leurs smartphones à la place. (Mark Lennihan/Associated Press)

Les smartphones ont encore bouleversé nos habitudes.

Des services comme Spotify incitaient les utilisateurs à diffuser de la musique via un abonnement, au lieu d’acheter des albums ou des singles. Des algorithmes qui surveillent vos habitudes d’écoute suggèrent de nouveaux contenus en fonction de ce que vous avez déjà entendu, au lieu d’attendre que vous lisiez la prochaine critique d’album dans Pierre roulante ou Fourche.

L’expert en marketing numérique Josh Viner a postulé qu’à l’avenir, nos appareils pourront personnaliser une liste de lecture à la volée en lisant notre fréquence cardiaque ou d’autres données biométriques.

“Nos appareils sauront exactement ce que nous voulons avant que nous sachions que nous le voulons… si nous voulons aller courir et si nous voulons de la musique à rythme élevé”, a-t-il proposé en exemple.

Des rumeurs plus tôt cette année suggéraient que les prochains Apple AirPods (écouteurs sans fil) auraient un moniteur cardiaque intégré dans ce but, bien que l’idée ait été annulée par la suite.

Peut-être plus important encore, le smartphone fait bien plus que simplement jouer de la musique.

“C’est en concurrence avec beaucoup d’autres choses, comme contacter des gens ou regarder quelque chose [on video] … où ce n’était jamais dans cette compétition auparavant, surtout quand vous étiez en déplacement », a déclaré Bull.

Marcher en arrière

Au cours des dernières années, les cassettes ont gagné en popularité auprès d’un public restreint mais notable – malgré le fait qu’il est beaucoup plus difficile de trouver un lecteur de cassettes fonctionnel et qu’elles ont une qualité audio relativement faible.

Les cassettes ont gagné en popularité de 9 % l’automne dernier par rapport à la même période l’an dernier, selon Luminate Data, une société de données sur les ventes de musique basée aux États-Unis.

Dans un devis d’abord fourni à Pierre roulante ce mois d’octobrele PDG de Luminate, Rob Jonas, a déclaré que les milléniaux étaient les plus susceptibles d’acheter des cassettes, en partie parce qu’ils voulaient soutenir directement les artistes de leur choix au lieu de donner leur argent aux services de streaming, qui offrent aux artistes de faibles paiements par écoute.

Bull dit qu’il a vu des gens déterrer leurs vieux iPods, peut-être en réponse directe à la nature polyvalente des téléphones modernes.

“Beaucoup de gens y retournent encore … parce qu’ils veulent quelque chose qui ne soit que de la musique”, a-t-il déclaré.

Ainsi, la prochaine fois que vous verrez quelqu’un dans le bus vibrer avec ses écouteurs, tenant un téléphone à la main, cela vaut la peine de se rappeler où tout a commencé.

Produit par Adam Killick, Nora Young et Olsy Sorokina.