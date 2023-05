Vous pouvez posséder cette boulangerie de Kamloops pour 1 000 $ – si vous gagnez un concours

Deux boulangers de Kamloops, en Colombie-Britannique, s’apprêtent à raccrocher leur toque de chef et à transmettre leur entreprise à la prochaine génération de propriétaires de boulangerie, mais ils s’y prennent d’une manière inhabituelle.

Robyn et Shawn Haley, propriétaires d’Erwin’s Fine Baking & Delicatessen, prévoient de trouver leur successeur par le biais d’un concours qui tient compte des compétences en boulangerie et du sens des affaires des candidats.

« Dans un monde parfait, ce serait quelqu’un qui aime l’entreprise et qui a l’engagement envers la qualité que nous avons », a déclaré Robyn Haley.

Erwin’s est une institution de Kamloops située au nord de ce qu’on appelle le pont rouge le long de Mt. Paul Way. Les Haley ont acheté la boulangerie, qui a été créée en 1971, aux propriétaires d’origine en 2008. Bien qu’elle ait déménagé du centre-ville de la ville à son emplacement actuel en 2017, elle est restée un favori local.

Erwin’s Fine Baking & Delicatessen est situé dans une zone industrielle au nord du centre-ville de Kamloops. (Soumis par Erwin’s Fine Baking & Delicatessen)

« Je suis une personne fanatique du bon pain », a déclaré Jack Jones, client de longue date, à CBC.

« J’aime leur levain… mais ils font aussi d’autres bons pains, vous savez, leurs baguettes et ainsi de suite. »

« Leurs sandwichs sont incomparables », a déclaré Howie Reimer, directeur exécutif de la Kamloops Central Business Improvement Association.

Robyn et Shawn Haley, propriétaires actuels de Erwin’s Fine Baking & Delicatessen à Kamloops, en Colombie-Britannique, ont organisé un concours pour trouver leurs successeurs. (Soumis par Erwin’s Fine Baking & Delicatessen)

Comment ça fonctionne

La plupart des gens envisageraient de vendre l’entreprise, mais les Haley ne sont pas la plupart des gens.

« Nous avons vu d’autres propriétaires d’entreprise tenter de vendre leur entreprise. Certains d’entre eux les ont sur le marché depuis 18 ou 19 ans », a déclaré Robyn, ajoutant que le faire par le biais d’un concours leur donne plus de temps pour faire la transition. affaires à quelqu’un d’autre.

« Nous voulons également que les prochaines personnes soient vraiment sur des bases solides et la dette tue les entreprises. Si vous n’avez pas de dettes, vous êtes en mesure de réagir à l’économie, de saisir de nouvelles opportunités. Cela vous en donne tellement plus possibilités. »

Erwin’s Fine Baking & Delicatessen n’est pas à vendre, mais les propriétaires recherchent quelqu’un pour prendre la relève. (Soumis par Erwin’s Fine Baking & Delicatessen)

Pour participer, les futurs propriétaires de boulangerie doivent être des résidents canadiens âgés de plus de 19 ans et rédiger un essai expliquant pourquoi ils méritent de prendre la relève, y compris des détails sur leur expérience en boulangerie et en affaires.

Les Haleys examineront et noteront les candidatures, et les 10 meilleurs finalistes seront évalués par leurs professionnels de confiance pour choisir un gagnant.

Frais d’entrée

Les candidats devront payer des frais d’inscription de 1 000 $ et un minimum de 500 personnes doivent s’inscrire pour que le concours aille de l’avant. Les propriétaires disent que les frais et les entrées minimales sont pour aider à récupérer l’argent qu’ils auraient gagné s’ils avaient vendu l’entreprise de manière traditionnelle.

« Nous avons estimé que les frais d’inscription de 1 000 $ étaient suffisamment élevés pour garantir que les personnes qui s’inscrivent sont réellement qualifiées et possèdent les compétences nécessaires », a déclaré Robyn. Mais, a-t-elle dit, pas si élevé que cela empêcherait les gens de postuler.

S’ils n’obtiennent pas suffisamment d’inscriptions au cours des six prochains mois, les participants seront remboursés de 1 000 $ moins les frais de traitement de la demande. Si le concours a lieu, les candidats ne récupéreront pas leur argent s’ils ne gagnent pas.

« Un peu altruiste »

David Carter, professeur agrégé au département de gestion du tourisme de l’Université Thompson Rivers, a déclaré que cette approche pour trouver un nouveau propriétaire est « assez fascinante ».

« Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant. Cela ressemble à quelque chose qui sort d’un film ou d’une émission de télévision, comme s’ils allaient prendre le contrôle d’une chocolaterie si vous gagniez le concours. »

Il a dit que trouver un nouveau propriétaire grâce à un concours génère un buzz autour de la boulangerie qui est inestimable.

Carter a noté que même si les Haley ne bénéficieront pas nécessairement du concours, le futur propriétaire le fera.

« C’est un peu altruiste », a-t-il déclaré.