Vous pouvez obtenir une invitation au clubhouse sur Android

Pavillon, l’application qui a lancé l’engouement pour le chat audio en tant qu’exclusivité iOS avec un système d’invitation encore plus exclusif, a trouvé son chemin vers Android.

Pensez aux espaces Twitter, aux chaînes de scène sur Discord et aux conversations vocales 2.0 que Telegram vient d’ajouter, et vous comprendrez probablement Clubhouse. Le clubhouse est un endroit où quelqu’un peut organiser une conversation audio, demander à des conférenciers de se joindre à eux et permettre aux gens d’écouter leurs idées ou leurs histoires ou autre. C’est apparemment une idée assez populaire, car diverses autres plates-formes technologiques l’ont toutes copiée et ajoutée à leurs applications.

L’application Clubhouse est sur iOS depuis un an, donc cela ressemble un peu à la façon dont Instagram nous a détestés pour toujours et a ensuite décidé pour vraiment grandir, ils avaient besoin d’utilisateurs d’Android. Cela semble incroyablement tard. La société a expliqué à quel point cela a pris si longtemps parce qu’elle adoptait une approche mesurée de la croissance avec une petite équipe et c’est très bien. Amende. Frais. Pendant ce temps, tout le monde a copié l’idée et l’a mise en œuvre en un rien de temps.

Si vous souhaitez faire partie de Clubhouse, vous pouvez installer la version bêta de l’application Android en cliquant sur ce lien ci-dessous. Vous aurez alors besoin d’une invitation pour vous inscrire, juste pour que vous en soyez conscient. Je n’en ai pas pour toi, désolé. Je ne suis pas (et ne le serai probablement pas) sur Clubhouse. N’hésitez pas à poser des questions dans ces commentaires.

Lien Google Play: Pavillon