Les chefs à la maison savent que lorsqu’il s’agit de préparer des ragoûts et des soupes parfaitement cuits, des viandes et des légumes braisés et plus encore, un four hollandais est votre billet aller simple pour des délices infiniment délicieux. Si vous n’en avez pas ou avez besoin d’une mise à niveau, c’est maintenant votre chance: une version plus petite du four hollandais Staub de 5,5 pintes – alias le meilleur four hollandais que nous ayons jamais testé – est en vente chez Saks Fifth Avenue dans un moulage émaillé Repassez la version cocotte ronde de 4 pintes pour un rabais de 77%!

Le détaillant a réduit le prix de cette batterie de cuisine de 4 pintes de premier ordre du prix initial du fabricant de 429 $ à 99,99 $ en noir, blanc et turquoise, la seule différence par rapport à notre premier choix étant un peu moins de marge de manœuvre que son plus grand. homologue. (Notez que vous pouvez l’obtenir pour le même prix chez Zwilling.)

Nous avons décerné les meilleurs tests à la version légèrement plus grande de 5,5 pintes (259,99 $ sur Amazon), car elle était excellente pour brunir, saisir, faire sauter et frire, encore et encore. Nos testeurs l’ont également félicité pour sa facilité de stockage grâce à sa forme ronde.

De plus, nous avons trouvé que la fonte française résistante était idéale pour une distribution uniforme de la chaleur et la cuisson sans laisser de poches de nourriture brûlée ou froide, ce qui donne des plats qui ont l’air et un goût incroyable. Cette batterie de cuisine va au four jusqu’à 500 degrés Fahrenheit et va au lave-vaisselle et au congélateur pour un nettoyage facile et le stockage des restes (bien que le lavage à la main soit recommandé).

Comme un acheteur heureux récent a déliré la cocotte de 4 litres, «Ils ont littéralement brisé le moule quand ils les ont fabriquées.» Mieux encore, les clients ont trouvé qu’elles étaient faciles à nettoyer, alors que les performances étaient assez incroyables.

Vous voudrez cependant agir vite – ils se sont vendus incroyablement vite à ce prix!

