Dans le monde du nettoyage, les aspirateurs Dyson sont réputés pour plusieurs caractéristiques clés: il y a leur performance de nettoyage supérieure, d’une part. Leur maniabilité facile, une autre. Et puis, bien sûr, il y a les prix exorbitants qui sont suffisamment élevés pour donner un peu de choc même au plus grand amateur de nettoyage. Si vous avez convoité l’une de ces machines mais que vous ne voulez pas appuyer sur la gâchette du prix de 400 $ à 500 $ +, c’est aujourd’hui un motif de célébration: Best Buy propose l’un des modèles les mieux notés de la marque pour un peu moins de 200 $, mais seulement pour aujourd’hui.

C’est vrai, mes amis: à travers ce soir 13 décembre, seulement, vous pouvez vous procurer l’aspirateur vertical multifonctions Dyson Ball, normalement 399,99 $, pour 199,99 $. C’est un rabais de 200 $, ce qui signifie que vous économiserez autant que vous payez!

Bien que nous n’ayons pas testé cet appareil sans sac, il a reçu l’approbation officielle de près de 3000 acheteurs Best Buy, qui disent qu’il se déplace en douceur sur tous les types de surface, qu’il s’agisse de tapis, de bois dur ou de carreaux, et ramasse tonnes de la saleté. Un acheteur heureux a écrit: «Nous étions sous le choc. Nous ne pouvions pas croire à quelle quantité de saleté minuscule était coincée dans le tapis, et nous ne pouvions pas croire à quel point le vide précédent manquait!

Équipée du joint à rotule universel innovant de la société, qui lui permet de se tordre et de tourner d’un simple coup de poignet, cette machine se déplace facilement autour des meubles. C’est aussi plus facile pour les bras, comme nous l’avons constaté en testant l’aspirateur Dyson Small Ball un peu plus compact (en rupture de stock), qui dispose d’un mécanisme similaire.

En termes de performances, nous imaginons qu’il est similaire à l’un des meilleurs aspirateurs Dyson de 2020, le Dyson Ball Multifloor Upright 2 (en vente au prix de 299,99 $), qui a ramassé 64% de la saleté que nous avons aménagée pour cela, un pourcentage bien supérieur à la moyenne. dans nos tests, bien que légèrement derrière le plus puissant Dyson Ball Animal 2 (en vente pour 399,99 $).

Bien que ce modèle moins cher soit un peu plus lourd que son successeur à 17 livres, les acheteurs disent qu’il est encore assez léger pour pousser sans problème. Il est également livré avec une combinaison et un outil d’escalier pour les zones difficiles d’accès et un étui pratique pour les ranger. Vous bénéficierez également d’une garantie du fabricant de cinq ans sur les pièces et la main-d’œuvre, afin que vous puissiez être sûr que votre machine durera vous. un bon bout de temps.

Avec l’horloge de cette offre spéciale de 24 heures, nous vous recommandons vivement d’en prendre un aujourd’hui, tant que vous le pouvez encore. Faites-nous confiance: vos sols ne manqueront pas de vous remercier.

