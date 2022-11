Avec Cyber ​​lundi à l’horizon, NBC propose une offre intéressante sur les abonnements Peacock : 12 mois de niveau premium pour 12 $. Le service coûte généralement 5 $ par mois, ce qui vous fait économiser 48 $ par an. Cela signifie que vous pouvez regarder les 64 matchs du Coupe du monde 2022 en direct – en espagnol – plus les matchs de football du dimanche soir et toute la bibliothèque Peacock pour seulement une fraction du coût annuel.

L’offre “durée limitée”, repérée par GameSpot, est actuellement disponible pour les nouveaux membres ou les utilisateurs existants du niveau gratuit (mais pas les abonnés Peacock Premium ou Premium Plus). Pour vous inscrire, suivez le lien ci-dessous et utilisez le code ÉCONOMISER GROS.

Alors que Peacock offre un niveau gratuit avec un tas d’émissions et de films, vous devrez débourser plus pour regarder du contenu exclusif. Par exemple, le service a récemment ajouté l’un des meilleurs films d’horreur de science-fiction de 2022, Non de Jordan Peele. Vous trouverez également des matchs de Premier League, Yellowstone, WWE, The Office et des films tels que Jurassic World : Dominion et Minions: The Rise of Gru derrière le paywall.