Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Dave’s Hot Chicken a commencé comme un pop-up sur un parking à Los Angeles.

La célébrité Drake offre le cadeau de Dave’s Hot Chicken pour son anniversaire, le mardi 24 octobre. La populaire chaîne de poulet chaud de style Nashville a débuté il y a six ans dans un parking à East Hollywood et n’a cessé de croître rapidement. depuis, avec cinq sites dans le Michigan.

Les habitants de Metro Detroit peuvent se rendre dans les restaurants Dave’s Hot Chicken à Dearborn, Troy, Warren, Southfield ou Howell pour récupérer leur cadeau de 11 h à 21 h. Toute personne qui se rend en personne dans un Dave’s local et scanne son application Dave’s Hot Chicken recevra un curseur ou appel d’offres gratuit, gracieuseté de Drake.

Le rappeur est devenu investisseur dans Dave’s Hot Chicken en 2021 lorsqu’il a essayé la nourriture et rencontré les fondateurs, et c’est sa deuxième année de célébration en offrant le poulet à tout le monde, ce qu’il a récemment souligné sur son Page Instagram.

«Après avoir terminé son Tout est flou tournée et sortie de son nouvel album, Pour tous les chiens, Drake fête une fois de plus son anniversaire avec tout le monde chez Dave’s Hot Chicken et nos invités du monde entier », a déclaré Bill Phelps, PDG de Dave’s Hot Chicken, dans un communiqué de presse. « Il est notre investisseur le plus célèbre et le fait qu’il veuille redonner quelque chose aux fans en laissant tout le monde essayer Dave’s Hot Chicken sur lui, cela veut tout dire. »

Plus d’informations sur la chaîne peuvent être trouvées sur daveshotchicken.com.

