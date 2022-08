Vous pouvez obtenir 20 jours de Sling TV gratuitement dès maintenant si vous agissez rapidement

Vous essayez de trouver une alternative au câble ? Sling TV est un service de diffusion en continu qui vous permet de vous connecter à la programmation de réseaux populaires tels que Fox, CNN, HGTV et Comedy Central.

pour que vous puissiez essayer tous ses services, jusqu’au 20 août. Il est disponible pour les nouveaux clients et les clients fidèles. Le hic ? Vous devez inscrivez-vous avant le 4 août pour profiter de cette offre.

Sling TV vous permet de regarder des émissions en direct ou à la demande depuis n’importe quel appareil de streaming à la maison ou en déplacement. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un accès Internet haut débit. Cet essai gratuit vous donnera accès à tout, y compris les services de base et les chaînes premium supplémentaires comme Starz, Showtime et Epix.

Vous pouvez regarder ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous pouvez même enregistrer la télévision en direct pour plus tard, car les forfaits incluent 50 heures de stockage DVR. Contrairement au câble, il n’y a pas de contrat, vous pouvez donc annuler à tout moment. Lorsque vous vous inscrivez pour votre essai, Sling TV vous demandera de choisir vos services. Les prix commencent à 35 $ par mois pour les forfaits Orange et Bleu, ou vous pouvez obtenir les deux pour 50 $. Ensuite, vous sélectionnerez vos modules complémentaires, dont le prix varie entre 5 $ et 11 $ chacun.

Ces services sont tous gratuits pendant votre essai, mais après le 20 août, ils seront renouvelés au prix normal jusqu’à ce que vous annuliez. Vous pouvez également modifier les services auxquels vous souhaitez vous abonner via la page de votre compte. Si vous avez déjà envisagé de couper le cordon, c’est une excellente occasion d’essayer une alternative au câble sans engagement.