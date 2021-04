La rumeur dit que JOE Biden développerait de nouveaux plans de relance, qui permettraient à des millions d’Américains de réclamer PLUS d’argent.

Faisant partie de son plan de sauvetage, le président pourrait mettre de côté des milliards de dollars supplémentaires pour aider les individus et les familles. Voici tout ce que nous savons sur les nouveaux plans jusqu’à présent.

Le président élabore de nouveaux plans de relance Crédits: Splash

Y aura-t-il une quatrième série de contrôles de relance?

Pour le moment, on ne sait pas s’il y aura une quatrième série de «contrôles de relance».

Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a distribué des vagues de liquidités dans le cadre d’un paquet de 1,9 billion de dollars que le Congrès a approuvé en mars.

Jusqu’à présent, trois vagues de chèques de relance de 1 400 $ ont été traitées et payées à des millions d’Américains.

Le programme a été conçu pour soulager les difficultés économiques causées par Covid 19 et pour augmenter le pouvoir d’achat.

Avec la pression continue de s’appuyer sur le président sur les effets de la pandémie de Covid, deux nouveaux plans de relance pourraient être distribués cette année.

Cela signifie que plus d’argent pourrait être distribué avec des paiements ciblés à des groupes spécifiques, tels que les personnes sans travail ou les parents dont le revenu est inférieur à un certain revenu.

Il viserait à réduire la pauvreté et à stimuler l’économie, le Congrès étant disposé à faire pression pour une hausse du salaire minimum et une augmentation permanente du crédit d’impôt pour enfants.

Selon les rumeurs, une quatrième série de « chèques de relance de 1400 $ serait à venir Crédits: Getty

Qu’est-ce que le plan américain pour l’emploi?

Le premier des deux plans de relance potentiels est le plan américain pour l’emploi.

S’il était approuvé, le gouvernement américain serait prêt à investir plus de 2 billions de dollars dans l’économie américaine et à créer des emplois en se concentrant sur des éléments critiques de l’infrastructure américaine.

Celles-ci permettraient de résoudre certains des problèmes d’infrastructure les plus urgents du pays, tels que les ponts endommagés, le changement climatique et les soins aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Cependant, le plan américain pour l’emploi n’inclura probablement pas un quatrième chèque de relance ou d’autres économies évidentes, selon Cnet.com.

Qu’est-ce que le plan familial américain?

Le deuxième plan stimuls dans le pipeline s’appelle le plan familial américain.

L’important programme de dépenses devrait se concentrer sur les congés familiaux payés, les collèges communautaires gratuits et d’autres politiques nationales.

Il comprendra probablement une série de vérifications de relance, avec environ 1 billion de dollars à mettre de côté pour les individus et les familles.

Il reste des mois d’approbation, mais pourrait être dévoilé avant la session conjointe du Congrès du président Biden le 28 avril, selon le Washington Post.