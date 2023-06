Vous pouvez marquer un crayon Apple à partir de seulement 79 $ sur Amazon dès maintenant

Les élégants iPad d’Apple font partie de nos tablettes préférées pour les types créatifs, et si vous êtes un artiste qui cherche à tirer le meilleur parti du vôtre, vous voudrez également vous assurer que vous disposez également du crayon Apple compatible. Ces stylets sont conçus pour fonctionner de manière transparente avec les tablettes d’Apple, et en ce moment, vous avez une chance rare d’en acheter un à prix réduit.

Amazon et Best Buy offrent tous deux 20 $ de réduction sur le modèle de première génération et 40 $ de réduction sur le modèle de deuxième génération, faisant baisser les prix à 79 $ et 89 $ respectivement. Voici quelques-unes des meilleures offres Apple Pencil avec des prix presque jamais vus pour les deux modèles. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, alors assurez-vous de passer votre commande bientôt si vous ne voulez pas manquer les économies.

Pomme Si vous avez un iPad d’entrée de gamme ou un iPad Pro plus ancien, vous aurez probablement besoin du crayon Apple de première génération, compatible avec ces tablettes Apple (vous pouvez voir le liste complète des modèles compatibles ici). Sorti à l’origine en 2015, l’Apple Pencil original possède toujours une technologie impressionnante, notamment une sensibilité à la pression et à l’inclinaison, une précision extrême et un décalage presque inexistant. Cette offre est également livrée avec l’adaptateur USB-C, qui est nécessaire pour coupler certains modèles d’iPad.