Vous pouvez maintenant pré-réserver un nouveau Galaxy Z pliable en Inde

Le mois d’août est arrivé et les pliables de nouvelle génération de Samsung sont juste derrière. Les fans en Inde peuvent désormais pré-réserver un appareil sur Samsung.com et cela leur rapportera une remise le jour du lancement.

Pour 2 000 ₹, vous pouvez obtenir un « pass VIP #Next Galaxy », qui se convertira en une réduction de 5 000 ₹ lors de l’achat des prochains appareils Galaxy. Notez que le pass n’est pas lié aux pliables Z, vous pouvez également l’obtenir si vous envisagez de vous procurer l’un des nouveaux modèles Galaxy Watch5 ou le nouveau Galaxy Buds2 Pro.

Bien sûr, rien de tout cela n’a encore été officialisé. Cependant, avec cette pré-réservation, vous aurez accès à Samsung Live (sessions de questions-réponses en temps réel), à des démonstrations de produits et plus encore, y compris des cadeaux et des cadeaux. Vous pouvez également rejoindre le Smart Club pour des avantages supplémentaires.

L’événement Galaxy Unpacked est prévu pour le 10 août (mercredi de la semaine prochaine, commence à 18h30 en Inde) et nous nous attendons à ce que les précommandes commencent dès que possible.

Dirigez-vous vers Samsung.com si vous êtes intéressé par les avantages de pré-réservation.

Soit dit en passant, il existe une offre similaire aux États-Unis où vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ de crédit Samsung si vous réservez tôt un Galaxy Z pliable, Watch5 et des bourgeons (vous pouvez également en choisir un ou deux pour une réduction plus petite).

