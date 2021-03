Ring a annoncé un nouveau produit, ainsi qu’une mise à jour: vous pouvez désormais acheter une sirène extérieure, ainsi que son système d’alarme domestique de deuxième génération.

La toute nouvelle sirène extérieure a apparemment été développée en réponse aux commentaires des clients européens et s’intégrera au système d’alarme Ring existant ou au nouveau.

Il comporte des éléments d’alarme audio et visuels. La sirène a des LED rouges qui clignotent lorsque le système est déclenché et le volume de la sirène peut être réglé via l’application.

Il dispose également d’une fonction « Dusk to Dawn », qui illumine la sirène en blanc la nuit, comme un moyen de dissuasion clair pour quiconque se promène sur votre propriété.

La sirène extérieure Ring Alarm sera disponible à l’achat à partir du 31 mars et coûtera 69 £ à sa sortie.

Bien qu’il s’agisse d’un changement décent, les clients Ring disposant d’un jardin suffisamment grand apprécieront probablement la sécurité et la tranquillité d’esprit supplémentaires. Avoir une alarme extérieure signifie également que les voisins sont plus susceptibles d’être alertés si vous n’êtes pas à la maison.

En prime, si vous le pré-commandez sur Amazon maintenant, il ne vous coûtera que 49 £. Il sera également disponible auprès de Ring.

Ring Alarm 2e génération

Le Ring Alarm a eu des améliorations, bien que les changements ne soient pas énormes. Le clavier a été repensé, non seulement pour le rendre plus esthétique mais plus simple à utiliser, avec de nouvelles touches de mode qui vous permettront de régler facilement votre système en mode Désarmé, Domicile ou Absent.







Il existe également des boutons à une touche qui vous permettront d’alerter instantanément jusqu’à trois contacts en cas d’urgence via le service de surveillance assistée – c’est-à-dire si vous optez pour le plan d’abonnement Ring Protect Plus, qui coûte 8 £ par mois ou £. 80 par an.

Cependant, vous pouvez utiliser les fonctionnalités standard de l’alarme sans vous abonner à quoi que ce soit ni effectuer de paiements en cours.

Le kit de base comprend cinq pièces: la station de base; clavier; capteur de contact; détecteur de mouvement; et un prolongateur de portée. Les capteurs ont été repensés et sont maintenant plus petits pour un placement plus polyvalent dans la maison. Et c’est évidemment la bonne chose à propos du Ring Alarm: vous pouvez l’installer vous-même.

Le kit coûtera à partir de 219 £, bien que vous puissiez évidemment acheter des ensembles avec plus de capteurs de contact et de détecteurs de mouvement. Pour la plupart des gens, ce sera un must. Si vous avez plus d’une porte à l’extérieur, vous voudrez vraiment plus d’un capteur de contact.

L’alarme Ring originale est maintenant en vente sur Amazon pour 199 £, le nouveau système ne coûte donc que 20 £ de plus. Les nouveaux utilisateurs pourraient tout aussi bien dépenser un peu plus pour obtenir les fonctionnalités améliorées, même si elles semblent assez mineures.

Cependant, cela ne semble vraiment pas utile pour les utilisateurs actuels de mettre à niveau, à moins que vous ne soyez un utilisateur de Ring Protect Plus qui bénéficierait d’une plus grande tranquillité d’esprit grâce aux fonctionnalités à une touche.

Le Ring Alarm 2nd Gen sera mis en vente le 28 avril. Vous pouvez le pré-commander maintenant sur Amazon. Il n’y a malheureusement pas de réduction pour entrer tôt sur celui-ci.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du système d’alarme Ring et s’il vous convient, lisez notre examen de l’alarme Ring actuelle.