Vous pouvez maintenant dire à l’IA de DALL-E de créer de plus grandes images gobsmacking

DALL-E, le service en ligne d’OpenAI qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des images à partir du texte que vous saisissez, peut désormais faites des images plus grandes pour des nouilles plus créatives.

Lorsque DALL-E est arrivé pour la première fois en avril, il pouvait transformer une invite de texte comme “portrait d’un extraterrestre bleu qui chante l’opéra,” “Rendu 3D d’un mur de bloc en fromage suisse” ou “éléphant steampunk” en images mesurant 1024×1024 pixels. Mercredi, la société a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée outpainting qui vous permet d’étendre les bordures de l’image. L’image agrandie est basée sur l’invite de texte et l’imagerie existante, a déclaré l’ingénieur OpenAI David Schnurr.

Les utilisateurs de DALL-E “voulaient différents rapports d’aspect ou voulaient simplement pouvoir prendre un concept qui a été produit et l’étendre dans une image plus grande”, a déclaré Schnurr. Les limites de puissance de traitement signifient que DALL-E ne peut qu’étendre les images existantes, et non générer une image à plus haute résolution pour commencer, a-t-il ajouté.

DALL-E, dont le nom est un mélange du robot WALL-E de Pixar et du peintre surréaliste Salvador Dalí, est une illustration remarquable de ce qui est possible avec la technologie de l’IA aujourd’hui. OpenAI a formé son système sur 650 millions d’images, chacune étiquetée avec du texte. Il est capable de mélanger des éléments pour créer des interprétations de votre invite de texte.

Le service est gratuit pour générer jusqu’à 60 images par mois, mais vous devez inscrivez-vous et passez sur une liste d’attente pour l’utiliser. Plus d’un million de personnes se sont inscrites à DALL-E, a déclaré la chef de produit Joanne Jang.

A en juger par tous les Tweets DALL-E, les gens aiment jouer avec le système d’IA pour créer des images fantaisistes. Mais il y a aussi des utilisations sérieuses, comme créer des storyboards pour des films, illustrer des livres pour enfants et explorer l’art conceptuel pour les jeux vidéo, a déclaré Jang.