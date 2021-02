Vous pouvez maintenant demander des services de passeport avec des documents numériques stockés sur DigiLocker: comment utiliser

Le gouvernement indien avait lancé sa plate-forme de stockage en nuage DigiLocker en 2018 pour permettre aux citoyens de conserver leurs documents officiels tels que le permis de conduire, la carte Aadhaar, la carte PAN, le certificat d’immatriculation de voiture et plus encore sous une forme dématérialisée. La plate-forme permet essentiellement aux citoyens de transporter des documents numériques qui ont la même valeur que des documents physiques lors des processus de vérification. Maintenant, le gouvernement a inauguré la plate-forme DigiLocker pour le programme Passport Seva afin de permettre aux citoyens de soumettre les documents critiques requis pour les services de passeport en mode dématérialisé. Parlant davantage du développement lié aux passeports, le ministre d’État aux Affaires extérieures de l’Union, V Muraleedharan, a déclaré que l’intégration de Digilocker était conforme à l’initiative Digital India du gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi.

Pour utiliser l’installation DigiLocker pendant le programme Passport Seva (processus de délivrance de passeport), les citoyens doivent s’assurer que tous leurs documents requis (auto-attestés) sont téléchargés sur la plate-forme de stockage en nuage. La liste complète des documents requis lors de la procédure est accessible sur le portail Passport India. Ensuite, assurez-vous que vous êtes sur la plate-forme de stockage. Digilocker est accessible via Apple App Store ou Google Play Store pour les smartphones Android. Sa version Web est également disponible. Pour en savoir plus sur l’inscription et le téléchargement de documents sur DigiLocker, le processus étape par étape est disponible sur ce lien.

Encore une autre amélioration dans la prestation des services de passeport! Inauguré le « DigiLocker for Passport Seva Project » qui permet aux citoyens de soumettre des documents pour les services de passeport via Digilocker en mode dématérialisé.Bienvenue à tous les citoyens à utiliser l’installation. pic.twitter.com/1Cu2mh3oeE– V. Muraleedharan (@MOS_MEA) 19 février 2021

Récemment, le gouvernement avait annoncé que DigiLocker avait franchi la barre des 50 millions d’enregistrement. Depuis sa création en 2018, la plate-forme de stockage cloud s’est considérablement améliorée en tant qu’application elle-même. Au départ, l’application n’était pas conviviale; cependant, au fil du temps, les développeurs ont rendu l’application beaucoup plus facile à utiliser. En termes de sécurité, les développeurs affirment que la plate-forme utilise un cryptage SSL (Secure Socket Layer) 256 bits pour toutes les informations transmises. Il utilise également la vérification OTP pour authentifier les utilisateurs et leur permettre d’accéder à la plate-forme de stockage électronique. En outre, le système met également fin automatiquement aux sessions actives après un certain temps d’inactivité.

Revenant au passeport, le ministre d’État aux Affaires extérieures, V Muraleedharan, a ajouté que le gouvernement travaille sur des passeports électroniques pour les citoyens qui sont conçus pour accroître la sécurité. Dans le prochain programme Passport Seva V2.0, le gouvernement prévoit d’utiliser des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique, le chatbot, l’analyse, l’automatisation des processus robotiques (RPA) pour faciliter davantage l’expérience des citoyens lors de la demande de passeport, dit le ministre.

(Avec des entrées de PTI)