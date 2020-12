Si le téléphone le plus abordable de Google du moment, le Pixel 4a à 349 $, est encore trop cher pour votre budget, mais que vous êtes prêt à faire de votre prochain téléphone un Pixel, voici quelque chose pour vous.

La société a commencé à proposer des unités Pixel 3 reconditionnées via sa boutique en ligne officielle aux États-Unis, et celles-ci commencent à seulement 249 $. Pour ce montant d’argent, vous obtenez 64 Go de stockage (et vous avez le choix entre les coloris Clearly White et Just Black), tandis que si vous avez besoin de 128 Go, vous devrez payer 279 $ et vous contenter de Just Black.

Ces prix sont pour les appareils déverrouillés, bien sûr, et ils sont assortis d’une garantie d’un an. Cependant, vous devez savoir que la prise en charge logicielle du Pixel 3 prendra fin en octobre de l’année prochaine.

Ceux-ci sont remis à neuf par Google, ce qui signifie qu’ils devraient être en très bon état, presque comme neuf. Nous supposons qu’il y a un nombre limité de combinés à gagner de cette manière, donc si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps avant d’en commander un pour vous-même à partir du lien Source ci-dessous.

