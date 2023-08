Vous pouvez maintenant acheter le téléviseur OLED sans fil Massive de LG pour un prix tout aussi massif

Après son dévoilement en Europe, l’énorme téléviseur OLED sans fil de LG est maintenant disponible aux États-Unis, et il est à peu près aussi cher que vous pourriez vous y attendre. LG a déclaré mardi que le LG 97M3 OLED de 97 pouces coûterait 30 000 $ – il est donc temps d’économiser vos sous.

De plus, la société a annoncé des modèles plus petits avec la même technologie sans fil. L’OLED Evo M de 83 pouces coûtera 8 000 $ tandis que la version 77 pouces coûtera 5 000 $. Les trois modèles devraient être mis en vente plus tard ce mois-ci sur le site Web de la société et chez les détaillants agréés LG.

Le Signature OLED M de 97 pouces de LG est toujours le plus grand téléviseur OLED au monde, ainsi que le premier à utiliser la technologie sans fil pour transmettre la vidéo et l’audio 4K à l’écran à 120 Hz. Le téléviseur est livré avec ce que LG appelle la Zero Connect Box, qui abrite les prises HDMI standard et d’autres connexions. Le boîtier transmet ensuite sans fil le contenu connecté au téléviseur jusqu’à 30 pieds de distance.

Le LG 97M3 OLED a fait ses débuts au CES en janvier et David Katzmaier de CNET a eu un premier aperçu de la technologie en action. Partageant ses premières impressions sur le téléviseur, il a fait remarquer que « l’image à l’écran provenait d’un disque Blu-ray, envoyée sans fil – et parfaitement, à mes yeux – du boîtier au téléviseur ». Il l’a également sélectionné comme l’un des meilleurs produits du CES 2023.

Bien que le LG soit destiné à offrir aux utilisateurs une expérience de visionnage sans fil, le téléviseur dispose d’un cordon d’alimentation, mais même celui-ci est intelligemment caché à l’intérieur de l’un des pieds du meuble TV. Les téléviseurs M3 permettent aux utilisateurs de simplement cacher tout leur équipement, y compris le boîtier émetteur, hors de vue dans une armoire.

Les téléviseurs et les projecteurs sans fil ne sont pas vraiment nouveaux, mais les téléviseurs de LG sont les premiers à transmettre du contenu à une bande passante aussi élevée. D’autres modèles sans fil, comme le Déplacer le téléviseur OLED également présentés au CES, ont été créés davantage pour la portabilité que pour le visionnage premium. Le téléviseur de ce concurrent est livré avec un écran alimenté par batterie de 55 pouces et n’a pas besoin de prise pour fonctionner. Jusqu’à présent, seuls les téléviseurs de LG peuvent diffuser de l’audio et de la vidéo sans fil à 4K et 120 Hz, bien que l’électricité soit toujours très nécessaire.