Vous pouvez maintenant acheter la maison de vos rêves en tant que NFT

Les NFT ne sont pas seulement utilisés dans les industries de l’art ou de la mode. Ces jetons non fongibles commencent également à perturber le secteur immobilier, où une maison de 4 millions de dollars aux États-Unis est en passe de devenir la propriété (du monde réel) la plus chère jamais vendue sous forme NFT.

Immobilier du monde réel sous forme NFT ? C’est vrai, oubliez l’engouement pour l’achat de biens immobiliers virtuels dans le métaverse, maintenant c’est l’achat de propriétés physiques via des jetons non fongibles qui commence à émerger. En février, une maison en Floride a été vendue via NFT aux enchères pour 653 000 $. Et ce n’est que le début, selon les experts immobiliers américains.

Cela peut sembler une idée farfelue, mais aux États-Unis, de plus en plus de développeurs proposent ces nouveaux types d’offres. Dave Wilkes, un promoteur immobilier de l’Utah, par exemple, construit une maison de luxe à Millcreek. La maison de 800 mètres carrés comprendra un spa, un sauna, une terrasse sur le toit et une piscine. Pour acheter cette propriété (et donc ce NFT), les propriétaires potentiels devront débourser pas moins de 4 millions de dollars sous forme de crypto-monnaie. La maison pourrait ainsi devenir la propriété physique la plus chère jamais vendue en tant que NFT.

Les futurs acquéreurs de la maison Millcreek en deviendront les propriétaires réels et officiels. “Tout ce qui concerne la maison-propriété immobilière, la conception de la maison, les plans, l’architecture, vous savez, tous les travaux qui ont été effectués dans la maison, seront inclus dans la transaction NFT avec l’acheteur”, a déclaré David Wilkes. Affaires de l’Utah. Ce NFT comprendra également de l’art physique déjà dans la maison et des œuvres virtuelles. Selon Wilkes, il sera possible d’utiliser la maison ou même de la vendre numériquement sans repasser par le processus de titre immobilier.

Une révolution dans le secteur immobilier ?

Cela peut sembler impossible ou simplement inconcevable. Mais cela ne tient pas compte du fait que la blockchain présente des fonctionnalités extrêmement intéressantes pour le secteur de l’immobilier. Par exemple, lorsque vous achetez un NFT, chaque jeton est géré par ce qu’on appelle un contrat intelligent visible par tous. Ces contrats sont en fait des protocoles informatiques quasi automatiques qui facilitent, vérifient et exécutent les termes d’un contrat.

Dans le cas de cette maison de l’Utah, c’est une LLC qui détiendra en fait le titre et son capital. Mais comme le jeton non fongible est unique, c’est le propriétaire qui aura l’usage exclusif du bien. Cependant, pour le moment, ces contrats intelligents n’ont pas forcément force de loi et l’Union européenne ne s’est pas encore prononcée sur leur utilisation. À l’avenir, ils pourraient représenter une forme d’accord juridique, car diverses discussions sont en cours pour donner un cadre juridique à ces nouveaux contrats.

Alors à quoi bon tout ça ? Dans une transaction immobilière traditionnelle, l’intervention d’un tiers peut augmenter les coûts tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. L’objectif principal de la vente de maisons via des jetons non fongibles est de faciliter l’accession à la propriété en offrant de nouvelles façons d’atteindre la rapidité et la transparence du processus.

Alors que le logement devient de plus en plus cher, pour David Wilkes, l’utilisation de la blockchain dans l’immobilier pourrait permettre aux acheteurs moins aisés de se constituer un patrimoine. Par exemple, en acquérant la copropriété de propriétés. “Je pense vraiment qu’en regardant vers l’avenir, il y aura de très nombreux types de structures de propriété pour le logement”, a-t-il déclaré à Utah Business. “Je pense que la façon dont ces prochaines générations vont posséder et occuper des maisons va être très différente de ce qui a été fait au cours des 100 dernières années.”

