«  Vous pouvez l’entendre casser  »: les fans incrédules alors que la star de l’UFC, Jacare, a vu SOURIRE après que son rival se soit cassé le bras dans une finition horrible (VIDEO)

Tombant à 26-10, le joueur de 41 ans avait bien commencé en décrochant des frappes importantes sur son plus jeune ennemi.

Il a également réussi un bref retrait, mais lorsque Muniz a réussi à se regrouper et à utiliser ses propres compétences de lutte, il a ensuite abattu le vétéran à plusieurs reprises.

Sautant sur le dos de Jacare et essayant le starter nu arrière du judo et du jiu-jitsu, il a été secoué mais a ensuite réussi à attraper le bras de son adversaire.

Andre Muniz avec une finition sournoise de brassard cassant le bras de Jacare Souza # UFC262pic.twitter.com/x6yz7urSS1 – Jason Williams (@ jasoneg33) 16 mai 2021

S’asseyant en arrière avec lui dans sa prise, le bras de Souza s’est alors cassé et le combat a été immédiatement annulé.

Améliorer son record à 21-4, c’était sans aucun doute le plus gros scalp de la carrière de Munoz car personne n’avait jamais soumis le très respecté Jacare dans les arts martiaux mixtes.

Maintenant sur une séquence record de quatre défaites, les jours de Jacare sont comptés dans le meilleur championnat du sport.

Tout comme Tony Ferguson – qui a succombé à un trio de défaites sur la même carte en perdant contre Beneil Dariush par décision unanime, tout en ayant apparemment également la jambe cassée par un jeune ennemi – le natif d’Espirito Santo a terriblement vieilli et a raté sa fenêtre pour devenir le chef de la division.

Sur une série de huit victoires des printemps 2012 à 2015, il a jeté un tir au champion à l’époque Luke Rockhold lorsqu’il a été battu par Yoel Romero à l’UFC 194 alors que Rochhold détrônait Chris Weidman via TKO le même soir.

Vous n’êtes pas surpris d’apprendre que c’est la première perte de soumission de la carrière de Jacare. – Ariel Helwani (@arielhelwani) 16 mai 2021

S’embarquant pour un voyage misérable de sept défaites et seulement quatre victoires depuis lors, un KO de Weidman à l’UFC 230 était une fausse alerte pour Jacare qui a ouvert la voie à son quatuor de nuits actuel à oublier.

Compte tenu du claquement de jambe que l’Américain a subi lors de l’UFC 261 contre Uriah Hall le mois dernier – qui avait des échos de celui qu’Anderson Silva a connu contre Weidman en 2013 – lui et Weidman peuvent désormais partager des histoires de blessures d’horreur.

S’adressant à Twitter pour répondre à la dernière peur, Weidman a admis: « Oh mec. Je ne peux pas regarder ça. Je me sens mal pour Jacare. »

Homme sauvage. Sauvage! – Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 16 mai 2021

Vous, Jacare et Silva devriez créer un groupe de soutien – Culte de combat ❌⛩ (@CombatCultt) 16 mai 2021

Le roi des poids coq Aljamain Sterling a répondu: « Sauvage, mec. Sauvage! », UnEt un autre fan a suggéré que lui, Souza et Silva « devrait créer un groupe de soutien ».

« Frère, ce n’était pas aussi mauvais que le tien, » a souligné un autre fan.

« C’est toujours mauvais, cependant. Il a 41 ans et ne se battra probablement plus après ça, » quelqu’un a prédit en réponse.

C’est toujours mauvais cependant. Il a 41 ans et ne se battra probablement plus après ça – Tay M (@ogtaytayy) 16 mai 2021

« Je pense qu’il est temps pour Jacare de raccrocher. Il ne reste plus rien à prouver. À moins que ce soit une question d’argent, il ne devrait plus se battre, » il a été commenté, et a également indiqué que le président Dana White « va le libérer dans les prochains jours ».

«Il est triste que les combattants ne sachent pas quand dire quand. Les dégâts sont réels et permanents. Avec un nom comme Jacare, il existe d’autres moyens de gagner de l’argent». une partie concernée mise en évidence.

Cependant, alors qu’un parieur se heurtait, Souza a un combat à gauche sur un accord de huit combats, puis ce sont probablement des rideaux pour lui à la table du haut.

Probablement à voir avec l’accord de combat 8 ​​qu’il a signé. Un de plus à gauche. – Michael Johnson (@ johnswine87) 16 mai 2021

En ce qui concerne la fracture du bras elle-même, les utilisateurs en ligne ont rempli les sections de réponse d’une litanie d’émojis de vomi et de mèmes grimaçants à cause du son craquant qu’il émettait.

« Putain de merde qui était méchant, » dit un.

Alors que d’autres ont complimenté « sauvage » Souza pour ne pas tapoter « comme un champion ».

S’adressant au radiodiffuseur brésilien Combate après le combat, Muniz a déclaré: « Tout d’abord, je veux dire que je suis fan de Jacare et que j’ai des photos avec lui depuis que je suis enfant. »

«Quand j’ai vu que son bras s’est cassé, je l’ai lâché immédiatement, parce que je viens d’un milieu de jiu-jitsu et que je ne voulais pas lui faire de mal.

« C’est une victoire que je garderai [in my memory] toujours. Maintenant je veux un top 15 [fighter], « il a ordonné.