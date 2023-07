Vous pouvez jouer à Oxenfree 2 avec un abonnement Netflix maintenant

Si tu as un Netflix compte auquel vous pouvez jouer Oxenfree 2 : Signaux perdus, le premier jeu développé en interne par la société, maintenant. Ce jeu est disponible gratuitement et sans publicité ni mur payant avec un abonnement Netflix (à partir de 7 $, 7 £ ou 7 AU $ par mois) sur les appareils Android et iOS. Si vous n’avez pas d’abonnement Netflix, vous pouvez acheter le jeu pour 20 $ sur Playstation 4 et 5, Commutateur Nintendo ou Fumer.

Ce jeu narratif surnaturel est une suite du primé 2016 jeu Oxenfree et a été développé par la même équipe derrière l’original, Night School Studio. Netflix a acheté Night School Studio en 2021 dans le cadre de la poussée du streamer dans le jeu.

Le gameplay et l’environnement effrayant d’Oxenfree 2 sembleront familiers à tous ceux qui ont joué à l’original, alors que vous vous promenez dans des paysages étranges, parlez à votre compagnon et résolvez diverses énigmes. Mais sinon, cette suite a de nouveaux personnages et zones, et sert de son propre jeu autonome – mais vous gagneriez beaucoup de contexte en jouant au premier jeu au préalable.

Les environnements du jeu ne sont pas non plus les seuls à être anxiogènes. Les interactions sont lourdes de sens alors que les personnages ont du mal à trouver les bons mots à dire et à discuter de leurs traumatismes passés et de leurs peurs futures. Et au fur et à mesure que vous en apprenez sur chaque personnage, vous pouvez réagir en les repoussant ou en les réconfortant.

Ce n’est pas un hasard si ces jeux s’appellent Oxenfree. L’expression « Olly, olly oxen free » est utilisée dans les jeux pour enfants, comme le cache-cache, pour signaler une sorte de trêve. C’est comme dire : « Tu peux te montrer, je ne te ferai pas de mal. Et les deux jeux semblent vous demander si vous respecterez cette promesse et aiderez ceux qui vous entourent une fois que vous aurez appris qui ils sont vraiment.

Vous pouvez accéder ce jeu et d’autres avec n’importe lequel des abonnements de Netflix, qui commencent à 7 $ par mois. Pour accéder aux jeux Netflix, ouvrez l’application Netflix sur votre appareil Android ou iOS, faites défiler la page d’accueil jusqu’à ce que vous voyiez le Jeux mobiles carrousel et appuyez sur le jeu auquel vous voulez jouer.