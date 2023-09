Vous pouvez installer macOS Sonoma maintenant, mais vous devriez attendre

Vous avez peut-être entendu dire que macOS Sonoma est prêt à télécharger après un mois version bêta d’été. Mais vous devriez attendre la mise à jour vers la nouvelle version du système d’exploitation si vous le pouvez. Des développeurs d’applications se sont plaints du fait que leurs applications étaient s’évader sur le nouveau système d’exploitation. Il est préférable de prendre le temps avant de se lancer dans un nouveau logiciel.

Acheter maintenant ou attendre ? Comment éviter les remords de l’acheteur de technologie

Il y a également eu une quantité inhabituelle de sécurité récenteoui bulletins dans l’écosystème Apple et l’entreprise a eu plus de temps pour comprendre les tenants et les aboutissants des anciennes versions de MacOS. Il est probablement préférable de rester en retrait pendant un mois ou deux pendant que les problèmes sont résolus.

Bien que Sonoma soit suffisamment stable pour qu’Apple puisse le proposer aux utilisateurs, vous pouvez rencontrer certains problèmes. problèmes ennuyeux. Il y a beaucoup de discussions du Forums MacRumors au fonctionnaire Forum Apple qui soulignent ce qui ne va pas. Les problèmes vont de mineurs, comme des alarmes qui ne se déclenchent pas, à majeurs, notamment décharge de la batterie problèmes sur les MacBook Pro. Cela ressemble à un véritable casse-tête si vous essayez de terminer un travail. La meilleure façon de l’éviter est de ne pas mettre à jour pour le moment.

J’ai tendance à attendre avant de me lancer dans un nouveau système d’exploitation, précisément parce que je veux éviter toute douleur inutile. J’ai attendu presque deux ans avant de passer à Windows 11, qui a enregistré une augmentation des rapports de bugs lors de son lancement. Je voulais également m’assurer que toutes mes applications étaient prêtes à m’accompagner, car tous les développeurs ne sont pas préparés pour Sonoma. Certaines applications sont encore en train de se débrouiller avec le nouveau code.

Il convient également de noter que macOS Sonoma n’est disponible que pour les appareils suivants. Si vous envisagez une mise à jour ultérieure, assurez-vous de disposer d’un appareil compatible :

iMac (2019 et versions ultérieures)

iMac Pro (2017 et versions ultérieures)

MacBook Air (2019 et versions ultérieures)

MacBook Pro (2018 et versions ultérieures)

Mac Pro (2019 et versions ultérieures)

Mac Studio (2022 et versions ultérieures)

Mac mini (2018 et après)

MacOS Sonoma est une mise à jour relativement mineure en ce qui concerne les systèmes d’exploitation de bureau. Oui, il existe un nouveau mode Jeu, qui augmente les fréquences d’images et réduit la latence des périphériques externes comme les écouteurs et les claviers. Il existe des widgets de bureau et de nouveaux économiseurs d’écran, ainsi qu’un écran de verrouillage de type iPadOS. Apple introduit également de nouvelles améliorations et capacités de visioconférence dans l’espoir que davantage d’entreprises utilisent sa suite d’applications intégrée plutôt que des tiers. Les vidéos FaceTime présenteront des superpositions et des réactions du présentateur, donnant davantage cette sensation dynamique de réunion en personne. Et Safari offre des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, notamment le blocage complet des trackers Web. La nouvelle mise à jour ajoute également des correctifs et 9à5Mac a une liste de tout ce qui est corrigé avec Sonoma.

Si ces nouvelles fonctionnalités vous semblent trop intéressantes pour être laissées de côté et que vous décidez de vous lancer dans la mise à jour, sauvegardez d’abord toutes vos données. N’oubliez pas que vous pouvez également revenir à macOS Ventura s’il semble que les choses ne se passent pas bien.