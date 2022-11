Vous pouvez gagner une Xbox Series X sur le thème «Black Panther: Wakanda Forever»

Devant Panthère noire : Wakanda pour toujoursest sorti le 11 novembreles fans et les joueurs de Marvel peuvent gagner l’un des consoles Xbox Series X sur le thème de Wakanda en édition limitée. Les consoles personnalisées de Microsoft présentent un look qui fait référence à la combinaison Black Panther du Univers cinématographique Marvel et sont livrés avec des contrôleurs assortis, des supports de contrôleur et des répliques de perles Kimoyo, la technologie Wonder portable Wakandan tout usage présentée dans les films.

Les fans et les joueurs peuvent participer pour gagner en réussissant un jeu de mémoire sur le site du cadeau.

Le cadeau s’accompagne de plusieurs autres initiatives de Xbox programmées pour coïncider avec la sortie du film. Un nouveau programme de codage lié au film de la plate-forme d’apprentissage MakeCode de Microsoft et Microsoft organisera cinq projections du film avec une programmation visant à aider les enfants démunis à en savoir plus sur le codage et les carrières technologiques, selon une déclaration par e-mail de Xbox.

Panthère noire : Wakanda pour toujours est la suite de Panthère noire de 2018et certains cribleurs précoces générés ont généré premières réactions éclatantes. Ce sera le premier film de Black Panther depuis la mort de Chadwick Boseman d’un cancer du côlon en 2020. Boseman a joué T’Challa, le roi de Wakanda et de Black Panther, dans le premier film et plusieurs autres sorties MCU.