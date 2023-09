Vous pouvez gagner 7 % sur certains comptes bancaires dès maintenant, mais vous devez lire les petits caractères

Les meilleurs comptes d’épargne à haut rendement offrent des rendements annuels en pourcentage supérieurs à 5 %, soit plus de 10 fois le moyenne nationale de 0,45%. Après plus d’un an de hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale pour lutter contre une inflation record, les experts s’attendent à ce que les taux d’épargne restent élevés pendant un certain temps.

Mais pourriez-vous dès maintenant obtenir un meilleur retour sur votre épargne ? Si vous envisagez de transférer votre argent vers un compte offrant un rendement plus élevé, quelques institutions financières proposent des APY supérieurs à 7 %. Mais avant d’agir trop vite, il convient de garder à l’esprit quelques mises en garde importantes.

Quelles banques offrent actuellement 7 % d’intérêt sur les comptes d’épargne ?

Il n’existe actuellement que deux coopératives de crédit qui paient au moins 7 % d’intérêt : Landmark Credit Union, couvrant certaines parties du Wisconsin et de l’Illinois, et Alpena Alcona Area Credit Union basée dans le Michigan. Voici un aperçu de ce à quoi ressemblent ces offres.

Vérification premium de Landmark Credit Union : 7,50 % APY

Le compte chèque premium de Landmark Credit Union offre un APY de 7,50 %, mais vous ne gagnerez ce retour que sur des soldes allant jusqu’à 500 $. Les soldes supérieurs à 500 $ ne rapportent que 0,05 % d’APY, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de la FDIC de 0,07 %.

Pour être admissible en tant que membre, vous devez vivre ou travailler dans des régions désignées du Wisconsin ou de l’Illinois ou être un membre de la famille immédiate d’une personne éligible (voir ici pour plus de détails). Vous devez également vous inscrire aux relevés électroniques et recevoir au moins 250 $ en dépôts directs chaque mois. Le solde minimum pour ouvrir le compte est de 35 $ et il n’y a pas de frais de maintenance mensuels.

Alpena Alcona Area Credit Union CD sur 7 mois : 7,19 % APY

Alpena Alcona Area Credit Union a un taux spécial de 7,19 % APY pour son certificat de dépôt de sept mois. Les CD ont des taux d’intérêt fixes, de sorte que le taux ne fluctuera pas tout au long de sa durée de sept mois. Cependant, vous paierez une pénalité si vous devez retirer de l’argent avant la fin du terme.

L’éligibilité est limitée à ceux qui résident ou travaillent dans l’État du Michigan ou à la famille immédiate des membres existants (voir ici pour plus de détails). Vous devez effectuer un dépôt minimum de 500 $ pour ouvrir le CD, et le dépôt maximum pour cette offre est de 7 000 $.

Que signifie 7 % d’intérêt ?

Votre taux d’intérêt correspond à ce qu’une banque ou une coopérative de crédit vous paiera pour déposer votre argent. Par exemple, si vous déposez 1 000 $ sur un compte qui rapporte un taux d’intérêt de 7 %, vous gagnerez 70 $ sur ce montant.

Cependant, la valeur réelle entre en jeu avec les intérêts composés, ou intérêts sur intérêts. Les banques et les coopératives de crédit peuvent offrir des intérêts composés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Plus les périodes composées sont fréquentes, plus le rendement de votre dépôt est élevé. Par exemple, si vous déposez 1 000 $ sur un compte avec un taux d’intérêt de 7 % composé quotidiennement, vous gagnerez 72,50 $ d’ici la fin de l’année.

C’est essentiellement la différence entre le taux d’intérêt d’un compte et son APY. L’APY représente les intérêts cumulés (solde initial plus intérêts composés) gagnés sur les fonds sur une période d’un an, alors qu’un taux d’intérêt n’est que le pourcentage d’intérêt accumulé sur la base du montant initial.

Par exemple, le CD à sept mois de l’Alpena Alcona Area Credit Union paie des intérêts de 7 %, mais son APY est de 7,19 %.

Est-ce que ça vaut le coup?

Même si un taux d’intérêt de 7 % est facile à vendre à quiconque tente d’économiser de l’argent, il présente certains inconvénients à prendre en compte. En ce qui concerne le compte chèque Premium Landmark Credit Union, vous pouvez gagner le taux maximum sur des soldes allant jusqu’à 500 $ seulement. Si vous deviez déposer un montant d’argent plus élevé sur un compte qui rapporte moins d’intérêts, votre potentiel de gains pourrait encore être plus élevé. Jetons un coup d’œil à un exemple :

Dépôt initial 500 $ 1 500 $ Taux d’intérêt 7% 5% Intérêts totaux gagnés après un an 36 $ 77 $

Examinons également de plus près le certificat de dépôt de sept mois de l’Alpena Alcona Area Credit Union. Les CD sont assortis de taux garantis, vous gagnerez donc cet APY de 7,19 % à la fin de la durée, quoi qu’il arrive. Cependant, si vous pouviez bloquer cet argent pendant une période plus longue – par exemple, un CD d’un an avec un APY inférieur – votre rendement pourrait également être plus élevé.

Dépôt initial 7 000 $ 7 000 $ APY 7,19 % d’APY 5,25 % d’APY Durée du mandat 7 mois 12 mois Intérêts totaux gagnés à la fin du terme 289 $ 365 $

Quelle que soit l’institution financière, le choix d’un CD en fonction de l’APY et de la durée dépend vraiment du moment où vous aurez besoin d’accéder à votre argent. Avant de vous engager sur un compte, déterminez vos objectifs spécifiques et calculez vos revenus en fonction de votre période d’épargne.

Ce qu’il faut savoir avant de s’engager sur un compte à intérêt élevé

Il est important de ne pas considérer uniquement le taux d’intérêt lorsque l’on parcourt les différents produits bancaires. Voici ce qu’il faut prendre en compte lors du choix d’un compte :

Frais de service mensuels : Portez une attention particulière à la structure des frais et à toutes les activités admissibles que vous devez effectuer pour obtenir l’exonération de ces frais et/ou obtenir le taux d’intérêt le plus élevé.

Exigences et restrictions d’équilibre : Alors que de nombreux épargnants s’inquiètent du respect des exigences de solde minimum, vous devriez également examiner les restrictions de solde maximum. Si vous avez un montant spécifique à déposer, vous aurez besoin d’un compte qui ne plafonnera pas votre potentiel d’intérêt après un certain seuil.

Vos besoins bancaires à long terme : Ouvrir un compte d’épargne ou un compte courant signifie établir une relation avec une nouvelle banque ou coopérative de crédit, ainsi que lier votre compte au dépôt direct, au paiement de factures, etc. Il vaut la peine de revoir la réputation du service client de l’institution pour vous assurer que vous vous sentez à l’aise à long terme. transporter.

Options d’épargne alternatives à considérer

Vous ne trouverez pas beaucoup de comptes payant 7 % à l’heure actuelle, et les deux qui existent ont des exigences géographiques strictes et d’autres restrictions. Mais dans un environnement de taux élevés comme celui d’aujourd’hui, il existe de nombreuses autres options qui valent la peine d’être explorées. Voici quelques-uns:

Comptes d’épargne à haut rendement : Les meilleurs comptes d’épargne à haut rendement offrent actuellement des rendements compétitifs compris entre 4 % et 5 %. La plupart d’entre eux sont proposés uniquement dans des banques en ligne, vous n’aurez donc généralement pas à payer de frais de maintenance élevés.

CD sans pénalité : Vous ne trouverez pas de CD sans pénalité qui rapporte près de 7 %, mais ce type de CD vous permet d’accéder à votre argent sans accumuler de pénalité de retrait anticipé. Gardez à l’esprit que peu de banques proposent des CD sans pénalité, vous feriez donc mieux de vous engager sur un CD standard à plus court terme si vous souhaitez accéder à votre argent plus tôt.

Comptes du marché monétaire : Les meilleurs comptes du marché monétaire offrent l’accessibilité d’un compte courant (certains sont dotés d’une carte de débit et de privilèges d’émission de chèques) avec les caractéristiques de génération d’intérêts d’un compte d’épargne à haut rendement. Les MMA ne devraient pas remplacer votre compte courant, car le nombre de retraits que vous pouvez effectuer est généralement limité.