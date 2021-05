Vous pouvez fuir l’archéologie, mais vous ne pouvez pas vous cacher

Certains d’entre eux ont une valeur sentimentale. J’en écarterais volontiers une grande partie si ce n’était du fait brûlant qu’il faudra une éternité pour se décomposer. Mon temps sur Terre est limité, hélas, mais mes trucs vivront pendant des décennies (voitures Matchbox), des siècles (disques vinyle Genesis) ou plus (Legos, n’importe qui?). Si je pouvais l’emporter avec moi, je le ferais, pour éviter aux archéologues de demain d’avoir à le rencontrer et le contenu de tous les autres sous-sols, casiers en libre-service et décharges à travers le monde depuis la nuit des temps.

Suis-je languissant? Suis-je en plein essor? Qui peut dire. Ce que je sais, c’est que, dans l’année qui a suivi le début de la pandémie, j’ai nettoyé et réorganisé mon sous-sol au moins trois fois et pourtant ni lui ni moi ne semblons être mieux pour cela.

Début avril, un cartographe en Suède est tombé sur un trésor spectaculaire d’artefacts en bronze bien conservés – colliers, broches, bracelets, bracelets de cheville – datant de 2500 ans. Les objets gisaient sur le sol de la forêt, à l’extérieur du terrier d’un animal sans aucun scrupule à nettoyer la maison. «Tout avait l’air si nouveau», s’étonna l’homme. «Je pensais qu’ils étaient faux.»

C’est le rare érudit qui déterre une pyramide ou, comme Ralph Fiennes et Carey Mulligan dans «La fouille», Un drakkar Viking – quelque chose de grand, enterré avec intention. La plupart de l’archéologie traite des déchets: les déchets, les brisés, les choses qui ne méritent pas une seconde vie mais qui en ont quand même une, comme le fantôme de la culture passée. Il y a de la noblesse là-dedans; comme l’écrivait le poète AR Ammon, «les ordures doivent être le poème de notre temps parce que les ordures sont spirituelles. »

Mais les esprits ne vous mènent pas loin. Récemment, en Macédoine du Nord, des archéologues ont découvert la tombe d’une femme riche enterrée sur un lit en laiton. Elle était partie depuis longtemps, mais le lit – richement décoré de têtes de sirènes, ou peut-être de méduses – est resté, le premier de son époque à être retrouvé intact et in situ. Il sera étudié, rafraîchi et mis en exposition pour que «le monde entier puisse les voir», les chercheurs ont dit.

C’est exactement ce dont mon sous-sol et moi avons besoin, le monde entier regarde. Voudriez-vous me retrouver dans 78 000 ans, comme la plus ancienne inhumation humaine en Afrique, avec seulement le bout d’un oreiller sous la tête. Mais si vous ne voulez pas attendre aussi longtemps, arrêtez-vous et, pour cinq dollars, voyez: L’homme entombé dans la cave, c. 2021. Je serai ici au moins pendant le week-end, j’espère.