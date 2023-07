Vous pouvez faire savoir à Google ce que vous pensez d’Android 14

Google veut savoir si vous pensez qu’Android 14 est super génial ou non, et je suppose que c’est parce qu’ils sont sur le point de mettre fin aux versions bêta d’Android 14 en vue de son lancement stable dans les prochaines semaines. Ils ont demandé sur le sous-reddit Android_Beta que les gens répondent à une enquête de 5 minutes sur Android 14 Beta 4, alors n’hésitez pas à leur faire part de votre expérience.

L’enquête s’adresse uniquement à ceux qui utilisent Android 14 Beta 4 (UPB4.230623.005), qui a été publié il y a un peu plus d’une semaine sur tous les appareils Pixel encore pris en charge, y compris Pixel Fold et Pixel Tablet. Google dit que cela ne devrait prendre que 5 minutes environ.

L’enquête pose des questions sur le Pixel spécifique que vous possédez (Pixel 7 pour le moment), votre emplacement et votre opérateur, puis passe par plusieurs catégories dans lesquelles vous leur indiquez votre niveau de satisfaction avec cette version d’Android 14. Nous parlons de choses comme la stabilité, les performances, la durée de vie de la batterie, la connectivité des données, le Bluetooth, la qualité des appels, etc. Il vous demande même si vous le recommanderiez à vos amis et à votre famille avec un appareil Pixel.

Si vous souhaitez fournir des commentaires supplémentaires à Google sur Android 14, vous trouverez l’enquête anonyme ici.

// reddit